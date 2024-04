După demisia lui Adrian Mutu, CFR Cluj mai pierde un om important, ca urmare a eliminării din „sferturile” Cupei României, din meciul încheiat cu scorul de 0-4 contra Corvinului. Președintele Cristi Balaj și-a dat demisia. Fostul arbitru, care a fost și șeful ANAD (Agenției Naționale Anti-Doping), a publicat pe contul său de socializare un mesaj prin care anunță că demisionează.

„Eliminarea din Cupa României a fost o dezamăgire care mi-a lăsat urme. Încă de aseară am anunțat că m-am simțit rău fizic și m-am confruntat cu o stare greu de gestionat. A fost un sentiment cu care nu m-am întâlnit foarte des. Simt nevoia de o pauză. De timp alături de familie. Fetele mele au nevoie de un tată sănătos. În consecință, am decis să îmi înaintez demisia. Sper ca domnul Varga să mă înțeleagă și să accepte această decizie. În altă ordine de idei, nu este normal ca doar antrenorul să fie vinovat, este o chestiune de onoare. Sper, de asemenea, ca echipa să depășească această perioadă dificilă și să revină mai puternică. Fotbalul românesc are nevoie de cluburi care obțin puncte în cupele europene, așa cum a făcut-o CFR Cluj în ultimii ani” a fost mesajul lui Balaj.