România intră oficial într-o criză politică de proporții. După ce PSD a votat retragerea de la guvernare, premierul Ilie Bolojan a reacționat dur, calificând gestul social-democraților drept unul „complet greșit și iresponsabil” față de cetățeni. În ciuda presiunilor, șeful Executivului a anunțat ferm că nu va demisiona, prioritatea sa fiind asigurarea bunei funcționări a statului și salvarea banilor din PNRR, în fața unui blocaj care amenință stabilitatea economică a țării.

Mesajul premierului Ilie Bolojan vine ca un scut în fața deciziei PSD de a părăsi corabia guvernării în plină furtună economică. Președintele PNL a acuzat partenerii de coaliție de lașitate, susținând că aceștia fug de răspunderea deciziilor dificile, preferând să pericliteze finanțele țării într-un context internațional marcat de crize suprapuse. „Este total anormal să fii parte la decizie, dar să fugi când trebuie să-ți asumi reformele”, a declarat luni seara premierul.

Deși miniștrii PSD urmează să fie retrași, Ilie Bolojan a transmis, inclusiv prin canalele oficiale ale Guvernului, că mandatul său continuă. Executivul va intra într-un regim interimar de 45 de zile, perioadă critică în care trebuie îndeplinite jaloanele necesare pentru absorbția fondurilor europene. Premierul le-a mulțumit românilor care și-au exprimat susținerea pe rețelele sociale, precizând că lupta sa nu este pentru o funcție, ci pentru o „Românie onestă și fără privilegii”. În Parlament se prefigurează deja depunerea unei moțiuni de cenzură, însă Bolojan rămâne neclintit: stabilitatea țării este mai importantă decât jocurile politice de culise.

Într-un moment în care orice zi de instabilitate se traduce în penalități financiare pentru România, refuzul lui Ilie Bolojan de a părăsi postul de premier pare a fi ultima barieră în calea unui haos administrativ total. Rămâne de văzut dacă responsabilitatea față de viitorul european al țării va cântări mai mult în Parlament decât dorința de a dărâma un guvern care a îndrăznit să pună ordinea în finanțe mai presus de liniștea sistemelor de partid.

În acest context de blocaj, o întrebare rămâne legitimă pentru Sorin Grindeanu și liderii care au orchestrat această rupere: de ce singura ofertă politică este circul mediatic și nu un plan concret de reforme care să salveze stabilitatea României? Este ușor să ceri demisii din studiourile de televiziune, însă este iresponsabil să nu expui public o viziune alternativă, lăsând țara într-un vid administrativ care ne-ar putea costa miliardele din PNRR și, în final, încrederea piețelor internaționale.