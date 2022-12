Croația a învins Marocul în finala mică a Cupei Mondiale la fotbal

Cele două echipe s-au mai întâlnit până acum de două ori, cel mai recent în grupa turneului final din Qatar, când scorul a fost egal, 0-0. primul lor meci direct a avut loc în 1996, în semifinalele turneului internaţional Cupa Regele Hassan al II-lea, rezultatul fiind tot egal, 2-2, însă Croaţia s-a impus la penalty-uri cu 7-6.

Marocul este prima echipă arabă şi africană care a atins semifinalele Cupei Mondiale, iar selecţionerul Walid Regragui este primul antrenor arab care conduce o echipă naţională în faza eliminatorie a Cupei Mondiale.

Meciul de pe Khalifa International Stadium a început cu greşeala lui Bounou, care a fost aproape de autogol în minutul 3 şi a continuat cu golul lui Gvardiol, cap la o recentrare, tot cu capul, reuşită de Perisic. 1-0 pentru Croaţia în minutul 7, un avantaj de care europenii nu s-au putut bucura foarte mult timp. În minutul 9, Achraf Dari a profitat de respingerea greşită a lui Majer şi a egalat. Au urmat ocaziile lui Modric şi En Nesyri, pentru ca în minutul 42 croaţii să preia conducerea. Şut senzaţional al lui Orsic şi gol de generic pentru 2-1 la pauză.

Partea secundă a fost mai calmă. Livakovic a intervenit foarte bine în faţa lui En Nesyri, în minutul 75, iar ambele echipe au cerut câte un penalti – croaţii la contactul dintre Amrabat şi Gvardiol, iar marocanii la duelul lui Hakimi cu Petkovic. Kovacic a şutat pe lângă poartă în minutul 87, când a trecut uşor de Hakimi, şi Croaţia a învins cu 2-1, câştigând medalia de bronz a Cupei Mondiale din Qatar.

Africanii, în frunte cu selecționerul Walid Regragui , l-au înconjurat pe arbitrul central al partidei imediat după fluierul final. Lucrurile au scăpat de sub controlat imediat după fluierul final. Hakimi și colegii l-au înconjurat pe oficialul din Qatar, l-au bruscat și au fost stăpâniți cu greu de oamenii de ordine. Și selecționerul Walid Regragui a protestat inițial, pașnic, apoi și-a îndepărtat elevii din zonă.

La festivitatea de premiere, cei peste 30.000 de fani marocani din tribune l-au huiduit copios pe Abdulrahman Al-Jassim.

Selecționerul Walid Regragui a declarat după meci:

„Sunt dezamăgit că am pierdut al doilea meci la rând, dar am făcut tot posibilul. Fizic a fost foarte dificil, jucătorii au avut prea puțin timp pentru a se reface. Am vrut să aducem puțină bucurie în viețile oamenilor. Asta este!

Încercăm să revenim mai puternici peste patru ani. Suntem în careul de ași al lumii! Experiența croaților s-a văzut, au meritat să câștige. Am reușit să luptăm de la egal la egal cu forțele Europei. Cu Franța și Croația trebuie însă mai mult!”

Este pentru a doua oară în istorie când Croaţia se clasează pe locul trei la Cupa Mondială, după ediţia din 1998