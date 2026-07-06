Părintele Ioan Ghiurco, omul căruia municipiul Zalău îi datorează existența maiestuoasei Catedrale Episcopale „Sfânta Vinere”, a fost distins cu Crucea Patriarhală. Aceasta este cea mai înaltă distincție acordată de Patriarhia Română clericilor și mirenilor. Evenimentul festiv a avut loc la finalul Sfintei Liturghii și reprezintă o recunoaștere oficială a unei vieți dedicate în totalitate credinței și comunității sălăjene.

Momente de profundă emoție în Catedrala Episcopală din Zalău. Părintele Ioan Ghiurco a primit Crucea Patriarhală din partea Preafericitului Părinte Daniel, ca o încununare a unei cariere clericale de excepție. Distincția i-a fost înmânată în mod oficial de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, în fața a sute de credincioși, preoți și numeroase oficialități locale și județene. Printre cei prezenți la acest moment de sărbătoare s-a numărat și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, însoțit de soția sa, veniți să își arate respectul față de marele ctitor.

Numele părintelui Ioan Ghiurco rămâne scris cu litere de aur în istoria Sălajului. El este omul cu o viziune uriașă și o putere de muncă titanică, cel care a reușit să coordoneze construcția Catedralei „Sfânta Vinere”. Acest edificiu monumental este o adevărată operă de artă, o replică la scară mai mică a faimoasei catedrale Hagia Sofia din Istanbul. Clădirea reprezintă astăzi un punct de referință la nivel național și inima spirituală a județului Sălaj. Ridicarea unei asemenea structuri a presupus eforturi extraordinare din partea părintelui Ghiurco. Acesta a fost cel care a inițiat proiectul, a mobilizat întreaga comunitate și a găsit resursele necesare în vremuri extrem de dificile.

Meritele sale trec însă cu mult dincolo de zidurile acestei biserici unice în țară. Părintele Ioan Ghiurco are o activitate impresionantă ce se întinde pe parcursul a peste 62 de ani de slujire preoțească neîntreruptă. În tot acest timp, a dat dovadă de o jertfelnicie rară, responsabilitate civică și un devotament total față de semeni. S-a remarcat printr-o activitate pastorală și misionară exemplară, dar și printr-un simț administrativ deosebit. A format zeci de generații de credincioși, a oferit sprijin necondiționat în numeroase proiecte sociale destinate celor aflați în suferință și a susținut cultura locală. Întreaga sa viață a fost caracterizată de perseverență și smerenie, devenind un reper moral indispensabil pentru județul nostru.