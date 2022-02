Pe 24 februarie 1987, golul lui Gică Hagi contra lui Dinamo Kiev a adus Stelei al doilea trofeu european, după Cupa Campionilor în ’86. Astăzi, la 35 de ani distanță, gloriile roș-albastre au celebrat momentul în Ghencea. Atmosfera festivă a fost umbrită de evenimentele de astăzi din Ucraina, mai ales că adversara din Supercupă a fost chiar Dinamo Kiev, echipă din capitala europeană atacată astăzi de Rusia.

Câştigarea Supercupei Europei de echipa de fotbal Steaua Bucureşti la 24 februarie 1987 a fost sărbătorită, joi, la stadionul din Bulevardul Ghencea, pentru prima oară, la 35 de ani de la obţinerea acestei performanţe.

Evenimentul, la care au participat foşti componenţi ai echipei Steaua, a avut loc într-un cadrul restrâns, în una dintre sălile stadionului Steaua.

Căpitanul de echipă de la acea vreme, Tudorel Stoica, a afirmat că şi-ar dori să sărbătorească an de an câştigarea Supercupei Europei.

„Vreau să mulţumesc clubului Steaua că s-a gândit la noi, pentru că după 35 de ani câştigarea Supercupei Europei este o performanţă extraordinară, pe care noi nu prea am sărbătorit-o şi cred că de acum încolo ar trebui să o sărbătorim an în an. Ne pare rău că nu suntem cu toţii, pentru că, din păcate, unii dintre colegii noştri nu mai sunt printre noi, dar le suntem recunoscători şi îi avem tot timpul în minte”, a declarat Tudorel Stoica.

În absenţa antrenorului Emeric Ienei (84 de ani), care trăieşte la Oradea şi nu a putut onora invitaţia, antrenorul secund al echipei de la acea vreme, Anghel Iordănescu, s-a adresat foştilor săi elevi şi colegi, spunându-le că, din păcate, numărul celor care au decedat este din ce în ce mai mare.

„Vă mulţumim că sunteţi alături de noi acum la 35 de ani de la un alt trofeu important pentru fotbalul românesc. Şi când spun asta mă uit la nea Imi, pentru că sunt sigur că şi-ar fi dorit să fie aici cu noi şi datorită domniei sale Steaua a ajuns să joace finala de la Monte Carlo. Mă uit în sală şi văd că suntem din ce în ce mai puţin şi ne-am rărit. Din păcate vremea trece peste noi, dar ne bucurăm pentru atenţia clubului Steaua, pentru că îşi aminteşte de cei care au făcut performanţă în fotbalul românesc. Ceea ce ne-am dori ar fi ca fotbal românesc să reînvie şi să se facă din nou performanţele acestei echipe mari, acest club uriaş din România”, a declarat Iordănescu.

Fostul atacant Victor Piţurcă a afirmat că regretă faptul că Steaua nu a reuşit atunci să câştige pe lângă Cupa Campionilor Europeni şi Supercupa Europei şi Cupa Intercontinentală, fiind învinsă de River Plate cu 1-0.

„În momentul ăsta e de regretat că nu am câştigat şi Cupa Intercontinentală, pentru că am întâlnit cel mai slab adversar pe care îl puteam întâlni. În schimb cred că în Supercupa Europei am jucat şi de frică, pentru că întâlneam un adversar extrem de puternic, de valoros. Ţin minte că ziarele din Franţa îi făceau pe cei de la Dinamo Kiev extratereştri, am intrat şi cu puţină frică, cu concentrare maximă şi am reuşit o victorie. Acum, după atâţia ani, îmi dau seama cât de important este un asemenea trofeu. Din păcate, acum nu mai vin din spatele nici fotbalişti. Nu mai este ce a fost înainte când se dădea o importanţă fantastică fotbalului. În plus, atunci când apare o stea, un jucător valoros, părăseşte ţara imediat pentru că ţine şi de situaţia financiară precară din fotbalul românesc, din viaţa românilor. Cine ştie, poate peste ani să apară oameni potenţi financiar care vor avea miliarde şi să investească într-un club din România care să reuşească o performanţă de genul acesta”, a afirmat Piţurcă.

Marius Lăcătuş afirmă că este greu de egalat o performanţă precum a fostei sale echipe: „Sunt amintiri plăcute. Eram conştienţi de faptul că ne aşteaptă un meci greu, o echipă foarte bună, în componenţa căreia erau foarte mulţi jucători de la naţională a Rusiei, dar iată că prin valoare, prin muncă, am reuşit să câştigăm al doilea trofeu. Nu se ştie niciodată dacă mai va mai putea fi egalată acea performanţă. Poate va apărea o echipă care să facă faţă marilor echipe din campionatele europene, dar îmi e greu să cred, pentru că la ora actuală echipele cu forţă îşi permit cu totul alţi jucători decât am putea avea noi în ţară”.

Fostul fundaş Miodrag Belodedici a afirmat că îi e greu să creadă că performanţele Stelei ar putea fi egalate de o altă formaţie românească.

„Sunt sentimente de bucurie, că ne revedem, că suntem împreună. Şi ne amintim de acele vremuri. Nu ştiu dacă se vor mai întâmpla astfel de performanţe, dar noi le trăim încă din plin. Nu ştiu dacă se vor mai repeta deşi eu mi-aş dori din tot sufletul. După cum se observă, e greu”, a spus Belodedici.

Colegul său, Gavril Balint şi-a amintit de petrecerea dată după meciul cu Dinamo Kiev la un club din Monte Carlo.

„Acest trofeu îl sărbătorim o dată la 35 de ani. Nu l-am mai sărbătorit până acum. Mie îmi pare rău că nu am jucat mai mult şi să contribui mai mult la succesul nostru. Dar asta a fost situaţia atunci, m-am bucurat mult alături de colegii mei. Gică Hagi venise atunci, era primul lui meci şi nu a mai plecat pentru că i-a plăcut la noi. Era de-al nostru. Îmi pare rău că nu a putut să vină azi. Eu îmi amintesc mai mult de după finală, la petrecere, era o discotecă a Marianei Simionescu acolo la Monte Carlo şi dânsa ne-a invitat, am terminat foarte devreme”, a afirmat Balint.

Comandatul CSA Steaua, Răzvan Bichir, le-a înmânat componenţilor echipei Steaua care au câştigat Supercupa Europei, învingând Dinamo Kiev cu scorul de 1-0, o plachetă şi un tricou omagial.

La eveniment au participat foştii jucători Tudorel Stoica, Anghel Iordănescu, Ştefan Iovan, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuş, Victor Piţurcă, Mihail Majearu, Gavril Pele Balint, Toma Ivan şi Ioan Kramer.