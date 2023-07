Sepsi a învins-o pe CSKA Sofia, scor 2-0, în prima manșă din turul II preliminar Conference League.

Sepsi a dominat partida din Bulgaria, a fost echipa care a pus mai multă presiune la poarta adversă și a marcat de două ori în repriza secundă. Mai întâi prin Nicolae Păun (68′), după o fază prelungită de atac, iar pe final prin Roland Varga (81), care a profitat de o ieșire greșită a portarului și a înscris spectaculos de la mare distanță. Pe final, Sepsi a avut două bare, prin Damașcan (88) și Ninaj (89).

„A fost un joc greu pentru noi, am întâlnit o echipă puternică. Ei au jucat pe teren propriu, în fața propriilor suporteri, care au făcut o atmosferă fantastică. E clar că sunt mulțumit cu acest rezultat, care ne dă posibilitatea să sperăm pentru meciul retur. Am avut momente foarte bune de joc, în special în a doua repriză. Mă bucur că organizarea defensivă a funcționat foarte bine. Suntem la al 4-lea meci oficial în care nu primim gol, e important să mergem pe aceeași linie. Calificarea nu e jucată, adversarul pe care l-am întâlnit azi e foarte puternic. Ne-au pus în dificultate în mai multe rânduri, dar organizarea noastră defensivă a funcționat foarte bine. În faza de atac ne-am creat 4-5 situații, pe contraatac, ceea ce ne-am și propus. După ce am marcat, am controlat partida și puteam să mai înscriem. Este foarte important că jucătorii care au intrat pe parcurs au făcut diferența. E foarte important ca cei care vin de pe margine să aducă un plus și să facă diferența. O să mă gândesc dacă menajez sau nu jucători cu Dinamo, pentru că avem un lot echilibrat valoric, dar, după cum știți, avem și probleme medicale. Ninaj a reintrat acum după 3 săptămâni, Rodriguez s-a accidentat, Debeljuh nu și-a revenit. Ne dorim să rămânem sus și în clasament, dar ne dorim să mergem mai departe și în Europa”, a declarat Liviu Ciobotariu, antrenorul echipei Sepsi.