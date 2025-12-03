Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un mesaj public prin care a reamintit incompatibilitățile și interdicțiile ce se aplică judecătorilor și procurorilor.

Potrivit Consiliului Superior al Magistraturii, statutul magistraților este reglementat prin Legea 303/2022, un cadru legal conceput să garanteze independența și imparțialitatea actului de justiție. Instituția subliniază că funcția de judecător sau procuror este incompatibilă cu orice altă activitate publică ori privată, singura excepție fiind cea didactică în cadrul învățământului universitar sau în instituții precum Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri.

”Drepturile, obligaţiile, incompatibilităţile şi interdicţiile profesiei de judecător şi procuror sunt stabilite strict prin Legea nr. 303/2022, tocmai pentru a proteja independenţa şi imparţialitatea justiţiei. Statutul magistraţilor ţine cont de responsabilitatea şi complexitatea funcţiei în societate, precum şi de numeroasele incompatibilităţi impuse prin lege”, a transmis, CSM, într-o postare pe pagina de socializare.

Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii arată că magistrații nu au statut de demnitari și se supun unor restricții ferme, care le interzic implicarea în activități comerciale, ocuparea de funcții de conducere în societăți comerciale sau instituții financiare, precum și orice legătură cu partide politice ori acțiuni cu caracter politic. De asemenea, acestora le este interzis să comenteze public dosare aflate în curs de desfășurare sau să acorde consultanță juridică în cauze litigioase, indiferent de instanța ori parchetul la care activează.

În același timp, legea le permite magistraților să participe la viața publică prin publicarea de articole și studii de specialitate, realizarea de lucrări științifice sau literare și prin apariții în emisiuni care nu au caracter politic. Totodată, ei pot formula opinii profesionale legate de politicile publice și inițiativele legislative din domeniul justiției, cu respectarea principiului neutralității politice.

”De asemenea, îşi pot exprima opiniile profesionale privind politicile publice şi iniţiativele legislative în domeniul justiţiei, fără caracter politic”, arată Consiliul Superior al Magistraturii.

Mesajul CSM apare în contextul dezbaterilor privind noul proiect de lege referitor la pensionarea magistraților, asupra căruia instituția a emis un aviz negativ. Documentul propus prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare până la 65 de ani și modificarea modului de calcul al pensiei, care ar urma să fie de 70% din venitul net din ultima lună de activitate, în loc de 80% din ultimul salariu net, așa cum se aplică în prezent.

Prin această poziție publică, Consiliul Superior al Magistraturii reafirmă caracterul restrictiv al statutului profesiei și rolul acestor reguli în menținerea echilibrului și credibilității sistemului judiciar.