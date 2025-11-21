Consiliul Superior al Magistraturii a început procedura internă de consultare pentru proiectul de lege privind pensiile de serviciu. Avizul instituțional va fi emis după centralizarea punctelor de vedere.

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că a primit de la Ministerul Muncii proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților. Documentul a fost trimis către instanțe și parchete, iar adunările generale în care magistrații își vor exprima punctele de vedere sunt programate pentru 24 și 25 noiembrie.Potrivit CSM, după centralizarea opiniilor la nivelul Consiliului, Plenul se va întruni pentru emiterea avizului instituțional.

Instituția a precizat că demersul este parte a procedurii prevăzute de Legea nr. 305/2022, care cere avizul CSM pentru actele normative din domeniul justiției. CSM a subliniat că avizul va fi emis doar după consultarea corpului profesional și după primirea punctelor de vedere din partea tuturor instanțelor și parchetelor.

„Consiliul a decis transmiterea proiectului către instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea şi convocarea adunărilor generale în vederea exprimării punctelor de vedere ale magistraţilor, după un calendar stabilit pentru zilele de 24 şi 25 noiembrie 2025. Ulterior transmiterii de către instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea a punctelor de vedere exprimate şi centralizării la nivelul Consiliului, Plenul CSM se va întruni în vederea acordării avizului instituţional”, precizează CSM.

Executivul a anunțat miercuri că proiectul de lege a fost publicat în procedură de transparență decizională și transmis către CSM pentru avizare.

Proiectul, realizat în coproiectare de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, stabilește că pensia va reprezenta cincizeci și cinci la sută din media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani, fără a depăși șaptezeci la sută din ultima indemnizație netă.

„Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, coiniţiat de Ministerul Muncii şi Ministerul Justiţiei, a fost publicat astăzi în procedură de transparenţă decizională. Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă”, arăta Executivul.

Guvernul a transmis că perioada de tranziție către vârsta standard de pensionare de șaizeci și cinci de ani va fi de cincisprezece ani, începând cu 1 ianuarie 2026. Pentru vechimea minimă de douăzeci și cinci de ani în magistratură, perioada ce poate fi asimilată din activități juridice desfășurate în alte domenii este de zece ani.

Proiectul privind reformarea pensiilor magistraților a fost inițial inclus în cel de-al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Ulterior, Curtea Constituțională a respins actul normativ pe motiv că avizul consultativ al CSM nu fusese emis înainte de adoptare, ceea ce a impus reluarea procedurii și transmiterea proiectului către Consiliu pentru consultare formală.