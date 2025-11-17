CSM București a câștigat clar partida cu echipa norvegiană Sola, în etapa a 8-a din Liga Campionilor, cu scorul de 34-31.

CSM București a câștigat clar, în sala Dinamo, partida cu echipa norvegiană Sola, în etapa a 8-a din Liga Campionilor, cu scorul de 34-31. Campioana României a avut și 10 goluri avans, dar nu a mai forțat pe final în fața adversarei care a înregistrat înfrângeri pe linie în această competiție.

CSM București a încheiat anul în Liga Campionilor cu echipa norvegiană Sola, meci care a contat pentru prima etapă a returului. După un start echilibrat, de circa 5 minute, campioana României a turat motoarele și a arătat că este echipa mai bună.

Cu Iulia Curea pe bancă, CSM leagă a doua victorie în grupa din Liga Campionilor și păstrează în continuare șanse la faza următoare a competiției, deși a început rău ediția din acest an. Pe 11 ianuarie, CSM se deplasează la Odense, iar pe 18 ianuarie la București vine Krim.

În partidele anterioare, CSM a obţinut rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta, 31-34 cu Brest Bretagne Handball, 34-24 cu Podravka, 27-31 cu Krim Ljubljana, 30-36 cu Odense şi 38-30 cu Sola HK.

Gloria Bistrița s-a impus clar la Dortmund, scor 36-32, în etapa 8 din Liga Campionilor la handbal feminin. Româncele de națională, Sonia Seraficeanu, Lorena Ostase și Eva Kerekes, au avut evoluții remarcabile.

Gloria a început excelent meciul ,cu 0-3, și a condus în trei rânduri la șase goluri diferență în prima repriză , însă avantajul la pauză a fost mai mic, tabela indicând scorul de 16-19.

Repriza secundă a fost foarte asemănătoare, diferența maximă a fost tot de 6 goluri, înregistrată de alte trei ori, iar scorul final a fost 32-36.

Peste 100 de fani ai Bistriței au făcut deplasarea la Dortmund și au avut parte de startul de meci sperat. Gloria îi obișnuise cu emoții în debut de partidă, condusă în ultimele două dispute, cu Buducnost și în turul cu Dortmund.

Gloria câștigă al 4-lea meci consecutiv și ajunge la 12 puncte, la două în spatele lui Metz, ocupanta poziției secunde.

Revine în competiție abia în ianuarie, după pauza prilejuită de meciurile naționalei, care participă la Campionatul Mondial.

Turneul final este programat între 26 noiembrie și 14 decembrie. România face parte din Grupa A, alături de Danemarca, Japonia și Croația. Până atunci, Gloria intră în cantonament, chiar la Bistrița, unde va avea loc Trofeul Carpați.