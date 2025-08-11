Campioana CSM Bucureşti a câştigat Cupa Dunărea, după ce a obţinut a treia victorie la turneul amical, cu Dunărea Brăila, cu scorul de 31-28, la pauză rezultatul înregistrat fiind de (16-14).

În primul meci al zilei, Corona Braşov – Nykøbing Falster Håndboldklub 30-29 16-15. Anterior, s-au înregistrat rezultatele: CSM Bucureşti – Nykøbing 37-30, Dunărea Brăila – Corona Braşov 24-31, CSM Bucureşti – Corona Braşov 31-28, Dunărea Brăila – Nykøbing 26-33.

Clasament final Cupa Dunărea, ediţia a IX-a: 1. CSM Bucureşti, 2. Corona Braşov, 3. Nykøbing Falster Håndboldklub, 4. Dunărea Brăila.

După Cupa Dunărea, campioana CSM Bucureşti va participa, în 15-16 august, la un turneu similar găzduit de Corona Braşov, alături de Dunărea Brăila şi Rapid Bucureşti.

Primele meciuri oficiale vor avea loc la Turneul Final Four al Supercupei României, la Bistriţa, în 23-24 august, primul meci cu Minaur Baia Mare. În cealaltă semifinală se duelează Gloria Bistriţa – Corona Braşov.

În ediția de campionat 2025-2026, CSM Bucureşti va juca şi în grupa B a Ligii Campionilor, urmând a debuta în deplasare, cu Ikast Handbold, în 7 septembrie.

La rândul său, vicecampioana Corona Braşov a fost repartizată direct în grupele European League.

HC Zalău a început pregătirile cu șase noutăți în lot, dar alte nouă jucătoate au plecat: Emilija Lazic, Roberta Stamin, Viorica Moisin, aflată la final de contract, Cristina Andrița, Denisa Vâlcan – care a renunțat la activitate, Andriyana Naumenko – transferată la Minaur, Andreea Serencu, Beatrice Roș și Alexia Gherghe.

Cele șase nou venite sunt: Sara Stefanovska, din Macedonia de Nord, în vârstă de 26 de ani, inter stânga/centru; Lorena Verdeș, în vârstă de 22 de ani, inter stânga, de la CSM Bacău; Francesca Bălan -19 ani, extremă stânga, de la SCM Râmnicu Vâlcea; Mioara Ciubotaru -19 ani, inter stânga, de la CSM București; Alexandra Orșivschi -31 de ani, extremă stânga, de la CSM Iași; Adelina Iordache -21 de ani, pivot, de la HC Dunãrea Brăila.

HC Zalău a participat la ediția a doua a Memorialului „Romeo Ilie”, organizat de președintele Asociației Județene de Handbal Buzău, Vasile Pavel.

Ediția a doua a Memorialului „Romeo Ilie”, a fost câștigată de vicecampioana României, CSM Corona Brașov.

Echipa pregătită de Bogdan Burcea a câștigat clar partidele disputate cu HC Zalău- la scorul de 37-28 și CSM Galați- la scorul de 37-23.

HC Zalău și CSM Galați au jucat în deschiderea turneului organizat în memoria omului de sport buzoian. Partida a fost câștigată de HC Zalău la scorul de 33-25, în condițiile în care echipa este încă în plin proces de pregătire al sezonului Ligii Florilor.