CSM București a învins-o pe Rapid, cu scorul de 29-24, în etapa cu numărul 7 din Liga Florilor.

Rapid a pierdut partida cu CSM București. Chiar dacă Rapid a început mai bine și a condus la începutul jocului, cu scorul de 9-8, până când CSM București și-a revenit și a preluat inițiativa. După 15-12 în prima parte, campioana României n-a mai cedat avantajul până la final, chiar dacă Rapid s-a apropiat, la un moment dat, la un singur gol, 16-15. S-a terminat 29-25 și echipa Cristinei Neagu a bifat a șaptea victorie consecutivă în Liga Florilor.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Omoregie 9 goluri, Ostergaard și Kobylinska câte 5 goluri, pentru CSM, respectiv Janjusevic 7, Polman 5, pentru Rapid Bucureşti. Portarul Gabriela Moreschi, de la CSM, s-a remarcat cu 19 intervenţii reuşite în aplauzele fanilor şi ale coechipierelor.

Helle Thomsen a recunoscut că CSM a avut mari probleme în primele minute ale meciului cu Rapid. Se bucură foarte mult că, spre deosebire de alte meciuri, elevele sale s-au redresat pe parcursul meciului.

„Sunt foarte bucuroasă, deoarece știam că va fi un meci greu. Rapid a făcut un meci foarte bun zilele trecute în Danemarca, contra celor de la Odense. Au jucătoare foarte bune și știm că este un meci cu totul special contra lor. Era important să ne menținem seria victoriilor. Vrem să câștigăm toate meciurile, dar când o bați pe Rapid, e cu atât mai multă bucurie deoarece știam că este un meci special între 2 echipe din același oraș. Așa că e normal ca bucuria să fie un pic extra într-un astfel de meci. Cred că am început destul de prost meciul, dar acum am avut forța de a reveni, spre deosebire de celelalte meciuri, când la fel, nu am jucat bine, dar nici nu am avut forța de a reveni. Astăzi am reușit acest lucru. Ați văzut că echipa capătă energie după fiecare victorie. Am avut un meci greu în Slovenia, am avut un meci greu astăzi. Asta ne arată că suntem pe drumul cel bun. Asta e un lucru bun pentru toată lumea implicată aici. În primul rând, nu facem totul pentru Cristina Neagu, o facem pentru că ne dorim ca această echipă să câștige meciuri.