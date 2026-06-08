CSM București a obținut medaliile de bronz în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a învins formația franceză Brest cu scorul de treizeci și doi la douăzeci și șase. Dincolo de victoria de pe teren, această finală mică a consemnat și sfârșitul unei generații remarcabile pentru clubul din Capitală.

Handbalistele de la CSM București își încheie parcursul din Liga Campionilor pe podium. Reprezentanta României a controlat finala mică împotriva echipei Brest Bretagne și a cucerit medaliile de bronz la capătul unui meci spectaculos.

După marea dezamăgire din semifinale, unde au cedat în fața celor de la Metz cu 27-32, elevele pregătite de Bojana Popovic au demonstrat un caracter puternic. La doar 24 de ore distanță, „tigroaicele” s-au mobilizat exemplar și au dominat clar duelul cu franțuzoaicele.

Drumul până în această fază a competiției a fost unul intens, echipa calificându-se în Turneul celor 4 după ce a eliminat în sferturi formația daneză Team Esbjerg.

Antrenorul CSM Bucureşti, Bojana Popovici, a declarat , după câştigarea medaliei de bronz în Liga Campionilor, că este mândră de echipa sa.

”Mulţumesc fetelor pentru luptă şi acest meci extraordinar. Brest a făcut o treabă bună, după meciul greu pe care l-a avut ieri. A fost greu să se recupereze jucând mai târziu. Energia mult mai bună pe care noi am avut-o astăzi am dorit-o în meciul de ieri, în semifinale, dar nu a fost posibil. Astăzi sunt mândră şi fericită, felicitări stafului şi echipei pentru munca din aceste 7 luni. Am terminat sezonul cu bine, ca o echipă!”, a spus Bojana Popovic la finalul partidei cu Brest Bretagne Handball.

Ediția din acest an reprezintă însă și un moment de cotitură. A fost ultimul meci în tricoul clubului pentru un grup masiv de 8 jucătoare de bază. Printre plecările de marcă se numără portarii Gabriela Moreschi, Evelina Eriksson și Daciana Hosu, dar și alte handbaliste esențiale precum Djurdjina Jaukovic sau Elizabeth Omoregie.

Prin acest succes, formația finanțată de Primăria Capitalei reeditează performanțele din sezoanele 2016-2017 și 2017-2018, când a obținut tot medaliile de bronz.

Această medalie de bronz reprezintă nu doar o confirmare a valorii CSM București în elita handbalului european, ci și o victorie de orgoliu extrem de importantă pentru antrenoarea Bojana Popovic, care reușește astfel să readucă echipa pe podiumul Ligii Campionilor după o pauză de opt ani și să gestioneze exemplar finalul unei generații de excepție a clubului din Capitală.