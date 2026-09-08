Echipa feminină de handbal CSM București a început în forța noului sezon din Liga Campionilor, obținând o victorie clară în deplasare, scor 37-29, împotriva formației slovene Krim Ljubljana. Cu un lot remaniat în proporție de 60 %, „tigroaicele” confirmă statutul de pretendent la Final Four-ul competiției, competiție unde au obținut medalia de bronz în ediția din 2026.

CSM București pornește la drum în cel de-al 12-lea său sezon în Liga Campionilor cu ambiții uriașe, dar și cu o formulă profundă înnoită. Cu peste de jumătate echipă schimbată față de stagiunea precedentă, mai exact un lot transformat în proporție de 60 %, gruparea din capitala României are ca obiectiv clar calificarea în turneul Final Four de la Budapesta. Prima etapă a grupelor a adus un test dificil în deplasare, pe terenul celor de la Krim Ljubljana, o confruntare care sa dovedit a fi o poveste în două reprize complete diferite.

Startul a fost extrem de echilibrat, cele două formații mergând cap la cap în primele minute. Treptat însă, gazdele de la Krim au început să profite de problemele de omogenitate din protectia bucureștencelor și s-au desprins pe tabelă. Până la pauză, formația slovenă nu doar că a oferit o replică solidă, dar a reușit să păstreze constant conducerea. La cabină sa intrat cu un avantaj de două goluri pentru Krim, scor 19-17, lăsând loc speculațiilor privind o posibilă surpriză majoră.

Revenirea de la vestiare a faptului adevărata forță a „tigroaicelor”. CSM București și-a demonstrat valoarea și experiența europeană în repriza secundă, oferind o adevărată lecție de handbal. În primele 20 de minute ale părților a doua, bucurește-le au înscris de două ori mai multe goluri decât adversarele lor, realizând un parțial incredibil de 16-8, care a basculat tabela la scorul de 33-27. Defensiva a funcționat perfect, iar atacul a fost devastator, astfel că pe final gruparea din România sa impus fără emoții, cu un categoric 37-29.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Maslova, cu 7 goluri, urmata de Axner cu 5 si Friis cu 4 reușite pentru CSM București. De cealaltă parte, Krim Ljubljana sa bazat în special pe eficacitatea jucătoarei Zulic, autoare a 9 goluri, și pe Puncer, care a punctat de 6 ori.

Drumul spre marea performanță rămâne lung și riguros. Regulamentul competiției prevede că primele 2 clasate în fiecare grupă avansează direct în sferturile de finală. În schimb, echipele clasate pe pozițiile 3-6 vor fi nevoite să dispute o fază suplimentară de play-off, în dublă manșă. Învingătoarele din aceste dueluri se vor alătura primelor calificate în sferturile de finală, acolo unde se va da bătălia decisivă pentru biletele de acces la Turneul Final Four. CSM București a demonstrat deja că are gena performanței, fiind medaliată cu bronz la ediția anterioară din 2026.