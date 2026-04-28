Performanță uriașă pentru handbalul românesc! CSM București s-a calificat în careul de ași al Ligii Campionilor, după ce a trecut de danezele de la Esbjerg. „Tigroaicele” vor lupta pentru marele trofeu la Budapesta, acolo unde singura reprezentantă a României va da piept în semifinale cu vicecampioana Franței, Metz.

După o absență de șase ani, CSM București revine în Final Four-ul Ligii Campionilor. Calificarea a venit după un retur de senzație împotriva echipei Esbjerg, reușind să întoarcă rezultatul din prima manșă.

Următoarea barieră în drumul spre finală este Metz. Pentru iubitorii handbalului din Sălaj, acest nume trezește amintiri intense. Vicecampioana Franței a fost adversara celor de la HC Zalău în semifinalele Cupei EHF din 2013. Chiar dacă atunci fetele antrenate de Gheorghe Tadici, printre care se numărau legende locale precum Valeria Motogna sau Ana Maria Șomoi, au cedat în Franța cu 34 la 15, spectacolul oferit pe teren a rămas în istoria sportului sălăjean.

Acum, Metz revine în calea unei echipe românești, însă cu un istoric recent modest în turneele finale, terminând pe locul 4 în ultimele două ediții. Pentru bucureștence, miza este uriașă: atingerea primei finale după succesul istoric din 2016.

România ar fi putut avea două echipe la Budapesta, însă Gloria Bistrița a fost eliminată în sferturi de Brest. Echipa franceză va juca în cealaltă semifinală împotriva deținătoarei trofeului, Gyor. Maghiarele traversează un sezon incredibil, fiind neînvinse din luna februarie și având ca obiectiv clar apărarea titlului.

Spectacolul total din MVM Dome va avea loc pe 6 iunie, când sunt programate semifinalele, marea finală urmând să se dispute o zi mai târziu, pe 7 iunie.

Diferența de context este, însă, uriașă. Dacă astăzi CSM București aliniază o echipă de „galactice”, cu vedete internaționale plătite regește, în 2013, pe parchetul de la Metz, luptau elevele lui Gheorghe Tadici — jucătoare românce, crescute cu disciplină și promovate din propria pepinieră. Un exemplu elocvent este chiar Crina Pintea, aflată atunci în lotul Zalăului. Descoperită și modelată cu mână de fier de marele antrenor și descoperitor de talente al echipei din Sălaj, Crina a parcurs drumul de la o speranță a handbalului local la statutul de vedetă mondială. Astfel, duelul de la Budapesta nu este doar o luptă pentru trofeu, ci și o oglindă a succesului școlii de handbal de la Zalău, care a reușit să dea Europei jucătoare capabile să decidă astăzi soarta celor mai mari competiții ale lumii.