Campioana României la handbal feminin, CSM Bucureşti, a fost învinsă pe teren propriu de echipa franceză Brest Bretagne Handball, cu scorul de 30-28, la pauză 17-16, în etapa a V-a din grupa A a ligii Campionilor.

CSM București a mai suferit un eșec în Liga Campionilor. Aceasta a fost învinsă pe teren propriu, cu scorul de 30-28, de echipa franceză Brest Bretagne Handball. Principalele marcatoare ale partidei au fost Neagu 8 goluri, Ostergaard 6, pentru CSM București, respectiv Toublanc și Maslova câte 7, pentru Brest. Spre finalul partidei, În minutul 57, scorul era egal, 28-28, dar elevele lui Adrian Vasile au ratat ultimele atacuri, în timp ce echipa din Hexagon a reuşit să puncteze de două ori şi să câştige. CSM Bucureşti a primit huiduieli din tribună, după un joc extrem de slab pe teren propriu.

„Cred că a fost un meci foarte dificil în mare parte din repriza a doua. Realitatea este că am pierdut. Poate am fi putut gestiona și altfel situația. Meciul putea merge oriunde în ultimele minute. Ar fi bine și într-o zi mai grea să nu ajungem acolo să se ducă totul pe muchie. E nevoie de muncă și de înțelegere ca să ajunge unde ne dorim peste câteva luni. E cu multă suferință, cu multă durere. O simțit cu toții, fiecare că suntem jucători, oameni din club sau fani. E un moment delicat în care trebuie să înțelegem că emoția nu ne guvernează gândirea. Trebuie să înțelegem că trebuie să fim uniți zi de zi, să încercăm să rezolvăm lucrurile împreună. Avem mai multe greutăți decât sezonul trecut. Trebuie să fiu foarte sincer, nu e ușor. Nu e ușor pentru niciun om, dar aleg să fiu foarte bine conectat la echipă. Trebuie să mergem mai departe cu caractere puternice. Cei mai mulți dintre oamenii care vin alături de noi an de an înțeleg. Celor care astăzi sunt nemulțumiți, le spun că sper să vină în continuare. Trebuie să le spun și că în astfel de momente, fetele au nevoie de cât mai multă dragoste și sprijin”, a declarat Adrian Vasile la finalul meciului.