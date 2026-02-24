CSM București a câștigat ultima etapă din grupa de Liga Campionilor, cu scorul de 33-24, cu Ikast, și s-a calificat direct în sferturile de finală ale competiției.

CSM București învinge Ikast cu scorul de 33-24, iar Odense, care a pierdut acasă cu Ferencvaros, a făcut un pas greșit. Astfel, CSM București a terminat pe locul secund în grupa B. Va juca în sferturile de finală cu învingătoarea play-off-ului Podravka – Team Esbjerg. Va fi șansa revanșei împotriva danezelor. Tot ele au oprit-o pe CSM și în sferturile ediției trecute. Meciurile urmează a se juca pe 18/19 aprilie și 25/26 aprilie. Returul va fi la București.

Cu 7 victorii consecutive în Liga Campionilor, CSM București a abordat meciul cu Ikast cu gândul de a continua să arate un handbal de calitate și de a-și bucura suporterii care au venit la Sala Polivalentă.

La conferința de presă, Bojana Popovic, antrenoarea care a schimbat fața campioanei României, a explicat secretul „tigroaicelor”.

„Vă mulțumesc pentru meci! A fost o partidă bună și ne așteptam ca Ikast să ne forțeze în repriza secundă așa cum a făcut-o. Fetele au făcut o treabă grozavă în ultimele două luni, de când am venit aici. Au luptat, s-au antrenat, au crezut în ceea ce facem și, în timpul meciurilor, au arătat asta și s-au bucurat de handbal. Cred că asta e cheia – să joace, să gândească în același fel, să evolueze una pentru cealaltă și să aibă atitudinea de a arăta tot ce pot și tot ce sunt. Au făcut asta și acum se simt bine să fie în această poziție și cu siguranță vor continua tot așa”, a spus antrenoarea

Gloria Bistrița, cealaltă reprezentantă a României în Liga Campionilor, și-a aflat adversara din playoff-ul competiției. Este vorba chiar de Ikast, echipa învinsă de „tigroaice” în ultima etapă a sezonului regulat.

Gloria Bistrița va încheia grupa A pe locul 4 și o va întâlni în play-off pe Ikast, ocupanta poziției a 5-a în grupa B. În cazul în care trece de trupa nordică, echipa lui Carlos Viver va juca în „sferturi” cu Brest, prima clasată a grupei A.

Meciurile din „optimi” se vor disputa în 21-22 martie, respectiv în 28-29 martie. Apoi, sferturile de finală vor avea loc în 18-19 aprilie și în 25-26 aprilie.

CS Rapid București este una din cele 3 echipe ce au reprezentat România în EHF European League care s-a calificat în sferturile de finală ale competiției. Dacă Minaur Baia Mare și CSM Corona Brașov s-au clasat pe locul 3 în grupa A, respectiv în grupa D, echipa din Giulești și-a asigurat prima poziție în grupa C.

Rapid București o va întâlni în sferturile de finală ale EHF European League pe Viborg HK, echipă care a încheiat grupa D pe poziția secundă, fiind depășită doar de JDA Dijon.

Dubla dintre Rapid și Viborg se va desfășura după următorul program:

Tur (deplasare): 21 sau 22 martie

Retur (acasă): 28 sau 29 martie

De-a lungul istoriilor, echipa din Danemarca a câștigat titlul național de 14 ori, cupa națională de 11 ori, Liga Campionilor de 3 ori și EHF European League de 3 ori.