CSM București s-a impus în deplasarea cu Dunărea Brăila, scor 36-34, în runda cu numărul 14 din „Liga Florilor”. Gazdele au avut o dată avantaj de două goluri (11-9), dar campioanele au controlat jocul în cea mai mare parte a timpului, câștigând fără probleme, după ce au condus cu 36-31.

Dunărea Brăila a suferit a patra sa înfrângere consecutivă.

După 14 etape , elevele lui Popovic și Curea au un punct avans față de Gloria Bistrița. Pentru CSM urmează două dispute mai complicate, în Liga Campionilor, împotriva lui Brest și Ferencvaros, primele două clasate din grupă.

În prezent, CSM București are doi antrenori principali în acte: Adrian Vasile și Bojana Popovic. În realitate, numai muntenegreana pregătește liderul Ligii Florilor.

Iulian Pîslaru, directorul general al clubului, susține că nu a purtat discuții despre rezilierea înțelegerii cu Adrian Vasile și așteaptă ca acesta să se prezinte la echipă.

„Din punctul de vedere al clubului, Adrian Vasile ar fi trebuit să se prezinte în continuare la serviciu. I-am transmis în mod repetat notificări în acest sens, însă fără ca dânsul să reacționeze sau să vină la muncă, probabil având și alte însărcinări. Personal, nu am discutat niciodată cu Adrian Vasile despre o posibilă reziliere a contractului. Am aflat ulterior că a devenit prezentator al emisiunii Survivor, însă fiecare este liber să ia deciziile personale pe care le consideră potrivite. Din punctul nostru de vedere, el se află în continuare sub contract cu CSM București, chiar dacă nu s-a prezentat la locul de muncă. În acest moment, situația se află în atenția departamentului juridic al clubului, care o gestionează conform legii”, a spus Iulian Pîslaru, conform gsp.ro.

Pîslaru susține că FRH a fost înștiințată cu privire la faptul că doi antrenori principali se află sub contract cu CSM București. Forul național nu ar fi obiectat asupra acestui fapt.