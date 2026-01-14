CSM București a dat un adevărat recital pe terenul celor de la Odense. Elevele lui Bojana Popovic s-au impus cu 33-24 în fața vicecampioanei din sezonul trecut al Ligii Campionilor.

Odense, aflate pe poziția a 2-a în Grupa B, porneau ca favorite, având în vedere că au câștigat meciul tur din România, scor 36-30, succesul fiind unul dintre cele patru consecutive în competiție. Pentru Bojana Popovic, meciul a reprezentat primul pe banca tehnică a echipei bucureștene, iar debutul a fost unul de excepție.

În precedentele două meciuri de campionat, câștigate de CSM București împotriva echipelor Zalău și CSM Târgu Jiu, Popovic a urmărit echipa din tribună, deoarece nu obținuse încă permisul de muncă pentru România.

Startul partidei le-a aparținut gazdelor, care au lovit sec și eficient de trei ori la rând, în timp ce campioanele României abia se așezau în meci. Interul dreapta Maslova nu apucase să-și încălzească brațul, ratând trei aruncări, dar a fost suficient un prim gol, cel marcat de Friis, pentru ca blocajul să se topească.

Campioana României a egalat, apoi minute bune cele două echipe s-au ținut una de alta, chiar dacă Odense a mai condus de două ori. Intrarea lui Omoregie a dinamizat atacul, iar defensiva a căpătat mai multă coeziune și răutate pozitivă. Au contat și cele câteva intervenții în poartă ale lui Moreschi. La pauză CSM conducea liniștitor cu 15-9, un avans de șase goluri, care promitea o repriză secundă liniștitoare. În cele din urmă, CSM București s-a impus cu scorul final de 33-24, ajungând la 10 puncte și urcând pe poziția a 4-a, având acum șanse reale să se califice direct în sferturi. Odense rămâne pe poziția a 2-a, cu 13 puncte.

Următorul meci pentru CSM va fi pe 17 ianuarie, în etapa a 10-a din grupe, acasă, contra lui Krim Ljubljana, în Sala Polivalentă.

După 9 etape, Brest continuă să fie lider, cu 16 puncte, urmată de Odense 13, FTC Budapesta 12, CSM Bucureşti 10, Ikast 10, HC Podravka 5, Krim Ljubljana 5 și Sola HK 1.