CSM București, campioana României, a câștigat partida cu Podravka, la scorul de 34-24. La pauză tabela indica scorul de 16-10, cu o diferență de 6 goluri, care s-a mărit în repriza a doua. Meciul a contat pentru etapa a patra a grupelor Champions League la handbal feminin.

Campioana României aștepta înfruntarea cu omoloaga din Croația, Podravka, pentru a-și extinde dominația asupra adversarei în fața căreia se afla pentru a cincea oară. Până acum, doar victorii pentru echipa bucureșteană, toate în Liga Campionilor, câte două în sezoanele 2021/2022 și 2024/2025.

O așteptare pozitivă justificată de startul puternic, cu un prim gol rapid reușit de Oestergaard în secunda 43. Gazdele s-au distanțat la 3-0 când extrema stânga Alexandra Szoke, fostă Dindiligan, a valorificat pasele lui Omoregie, dar cel mai pregnant a ieșit în evidență portarul Eriksson.

A fost 16-10 la pauză și campioana României respira un aer rece și liniștit după prima jumătate a meciului.

Diferența a crescut însă în mod net în partea secundă. Pe adversare nu le-a sprijinit deloc poarta, în contrast cu evoluția formidabilă a lui Eriksson: o singură minge apărată de Lucija Besen. Și gazdele au menținut ritmul până când au ajuns la avantaj de 10 goluri, 23-13 în minutul 40.

Ultimele minute ușor confuze, dar fără amenințare, au parafat o izbândă clară a CSM-ului, 34-24. O diferență intimidantă și meritată, într-un meci în care portarii adverși au scos doar 3 mingi, iar cei ai gazdelor 16.

După înfrângerile cu Ikast și Brest – ambele în deplasare – și victoria acasă cu FTC Cargo, CSM își echilibrează balanța în grupa B, adunând 4 puncte și rămânând pe poziția a șasea. Următorul meci va fi pe 25 octombrie, în deplasare, contra lui Krim Ljubljana.

Etapa a IV-a a mai programat meciurile dintre Sola HK – Ikast Handbold, partidă încheiată la scorul de 22-31, Krim Ljubljana – FTC Budapesta – încheiată la scorul de 22-33 şi Odense Handbold – Brest Bretagne Handball cu un rezultat final de 31-40.

După patru etape, Brest este lider neînvins (8 puncte), urmată de Ikast 6, Odense şi Podravka, câte 5, CSM Bucureşti şi FTC Budapesta, câte 4, Sola HK şi Krim, 0 puncte.