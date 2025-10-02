CSM București a câștigat cu Rapid, scor 32-27, în derby-ul etapei 4 din prima ligă a campionatului de handbal feminin. Cu o asistență modestă în Sala Rapid, aproximativ 250 de fani, echipa gazdă și CSM București au oferit un meci echilibrat până în ultimele 10 minute, cu întoarceri de scor și faze spectaculoase.

Echipa din Giulești a fost în avantaj încă din primele minute. Deși a avut și 3 goluri avans la un moment dat, 13-10, Rapid a căzut pe finalul primei reprize. CSM București a întors în minutul 28, ducându-se la 15-14. A intrat la pauză cu 16-15 pe tabelă.

Omoregie a primit cartonaș roșu direct, în minutul 25, după un fault dur asupra adversarei Kouyate, echipa medicală intervenind de urgență pe teren.

În repriza a doua s-a menținut echilibrul până spre final. În minutul 47 era egalitate la 23, însă CSM s-a dezlănțuit pe final de meci. În ultimele 10 minute a făcut spectacol și a condus chiar cu 6 goluri. S-a impus la o diferență de 5, cu 32-27, și a ajuns la 8 puncte în 4 meciuri jucate.

Antrenorul de la CSM București a amintit cum se desfășurau în anii trecuți meciurile cu Rapid. S-a arătat dezamăgit de asistența redusă din startul noului sezon, dar e convins că lucrurile vor reveni la normal.

„Mi-era dor de un derby cu Rapid, dar de unul cu sala plină. În ultimii ani, sala efectiv duduia la derby-uri, era fantastic pentru handbal. Sunt sigur că va fi mai bine și la ei, sunt într-un proces de reconstrucție. Sunt crescut de Steaua, sunt stelist, dar respect Rapid și Dinamo și toate entitățile care au scris istorie. Rapid are o echipă bună. În retur vor arăta mai bine ambele echipe. E nevoie de timp pentru ca jucătoarele să se cunoască, să creeze relații. Rapid are echipă bună. E mare respect din partea noastră pentru ele. Pentru mine conta doar meciul acesta, acum mă concentrez pe meciul din viitor. Sunt multe echipe bune, incomode în campionat. Sunt și mai puține, astfel că meciurile sunt mai strânse. Campionatul e greu, din păcate sunt mai puține echipe”, a declarat Adrian Vasile, după meci.

În celelalte partide disputate, CSM Slatina a pierdut, cu scorul de 27-30, meciul cu CS Gloria Bistriţa, disputat în sala LPS Slatina, în cadrul etapei a IV-a a Ligii Florilor.

Meciul a fost dominat de echipa din ardeal, care şi-a continuat invincibilitatea în acest debut se sezon. Cea mai bună marcatoare a echipei slătinene a fost Tamara Pal cu 8 goluri, dintre care patru de la 7 metri, iar la Bistriţa s-a remarcat Asuka Fujita cu 7 goluri din opt aruncări.

Echipa antrenată de Carlos Viver rămâne pe poziția secundă în clasament, la egalitate de puncte cu CSM București, ocupanta loculul 3, despărțite de golaveraj. Liderul Corona Brașov are un meci în plus disputat.