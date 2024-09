CSM București a obținut prima victorie din grupele Ligii Campionilor, câștigând cu scorul de 32-28 partida disputată cu Storhamar, echipă care începuse faza grupelor cu o remiză.

„După ce și-a anunțat recent retragerea din handbal al finalul sezonului, Cristina Neagu a avut o după-amiază liniștită împotriva lui Storhamar, cu doar trei goluri, dar CSM și-a asigurat totuși prima victorie a sezonului, 32-28, împotriva echipei norvegiene.CSM București a obținut prima victorie în acest sezon al EHF Champions League, dar are nevoie de prestații mult mai solide împotriva adversarilor mai valoroși, dacă vrea să ajungă în turneul final”, se menționează pe site-ul oficial al competiției.

Condusă o singură dată pe durata partidei, cu echipa oaspete având 6-5 pentru câteva zeci de secunde, CSM București a fost în control în mare parte din meci, mai ales în repriza secundă, în care a condus și la 6 goluri. Partida s-a încheiat cu 4 goluri în plus în dreptul bucureștencelor, a căror marcatoare de top a fost Elizabeth Omoregie, cu 8 reușite.

Pentru echipa pregătită de Helle Thomsen au mai punctat Crina Pintea , 6 goluri, Emma Cecilie Friis, 5 goluri , Trine Jensen Ostergaard ,4 goluri, iar Emilie Arntzen și Cristina Neagu câte 3 goluri.

„Sunt foarte mulțumită de punctele câștigate astăzi. Acest lucru se va dovedi cu siguranță un stimulent al încrederii pentru noi și o victorie care ne va îndruma în direcția corectă pentru a merge mai departe.Nu este niciodată ușor să integrezi jucători noi, dar simt că lucrăm toate pentru a ajuta echipa și sunt încrezătoare că ne vom îmbunătăți evoluțiile”, a transmis Crina Pintea.

În celelalte meciuri din în grupă, FTC a învins Podravka Koprivnica cu 33-24, Metz a trecut cu mare dificultate de Gloria Bistriţa cu 28-26, iar Krim Mercator Ljubljana s-a impus clar în fața handbalistelor de la Nykobing Falster Handbold, cu 35-25.

„Prima repriză a fost bună, dar am avut câteva momente în care ne-am chinuit cu adevărat în apărare. Am avut un început slab în a doua repriză și pur și simplu nu am reușit să ne revenim până la sfârșit”, a recunoscut antrenoarea lui Storhamar, Finn Kenneth Gabrielsen.