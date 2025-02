CSM București a trecut sâmbătă pe teren propriu de HC Podravka Vegeta cu scorul de 31-30, după ce la pauză se înregistra egalitate la 16, și rămâne pe locul al treilea în Grupa A din Liga Campionilor, o poziție care îi asigură prezența în play-off-ul pentru sferturi de finală.

CSMBucurești rămâne pe locul 3, iar Cristina Neagu, cu 8 reuşite, a atins 1.200 de goluri marcate, în total, în competiţie. Principalele marcatoare ale partidei pentru CSM București au fost Neagu 8 goluri, Omoregie 6, Kobylinska, Pintea și Friis-câte 5.

În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat rezultatele: Ferencvaros – Storhamar 26-25, Metz – Nykobing 30-22 şi Krim – Gloria Bistriţa 28-25.

După 12 etape, Metz este lider cu 23 puncte, urmată de Ferencvaros 20, CSM Bucureşti 14, Podravka 11, Krim 10, Storhamar 8, Gloria Bistriţa 6, Nykobing 4.

Helle Thomsen, antrenoarea CSM București, a transmis la conferința de presă: „Am început bine partida, dar apoi a trebuit să alergăm după egalare, am controlat a doua repriză până la un punct. Sunt bucuroasă că am câștigat, dar și un pic supărată pentru că am deschis ușa revenirii din ultimele cinci minute”, a subliniat aceasta.