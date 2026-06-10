Antrenoarea echipei CSM București, Bojana Popovic, s-a declarat extrem de mândră de performanța elevelor sale pe aeroportul Henri Coandă. „Tigroaicele” au cucerit medaliile de bronz în Turneul Final Four al Ligii Campionilor, desfășurat la Budapesta. Singura umbră asupra acestui succes este accidentarea portarului Gabriela Moreschi, tehnicianul subliniind totuși că clubul se află pe un drum excelent, inclusiv la nivel de tineret.

Delegația echipei CSM București a revenit în țară cu capul sus după o evoluție remarcabilă în elita handbalului european. Deși au ratat marea finală după ce au fost învinse în semifinale de formația franceză Metz cu scorul de 32-27, jucătoarele din Capitală s-au mobilizat exemplar în finala mică. Ele au reușit să treacă de o altă echipă din Franța, Brest, cu scorul de 32-26, după ce la pauză conduceau deja cu 15-13. Antrenoarea Bojana Popovic a explicat că, în ciuda tensiunii și a presiunii uriașe din prima zi, fetele au dat dovadă de un caracter puternic și au arătat o cu totul altă față în meciul decisiv pentru podium. Din păcate, bucuria succesului este umbrită de accidentarea din ultimele 10 minute a portarului Gabriela Moreschi, staff-ul medical așteptând acum analize suplimentare.

Această performanță marchează a 4-a clasare pe podiumul competiției din istoria clubului, după trofeul cucerit în anul 2016 și medaliile de bronz din anii 2017, 2018 și din actualul sezon 2026. Marea finală a fost câștigată de Metz, care a învins campioana en-titre, Gyor, cu scorul de 31-29.

Motivele de mândrie ale clubului sunt dublate de performanța echipei de tineret. Junioarele au disputat în paralel, tot la Budapesta, finala competiției dedicate lor. Tinerele handbaliste au cucerit medaliile de argint după o finală dramatică pierdută în prelungiri, cu scorul de 41-39, în fața academiei maghiare DVSC. Bojana Popovic a ținut să felicite întregul staff al junioarelor, subliniind că academia clubului lucrează la standarde profesioniste, asigurând viitorul echipei mari.

Prin performanțele excepționale obținute atât la nivel de senioare, cât și în competiția rezervată tineretului, CSM București demonstrează că rămâne un pilon de bază al sportului românesc pe plan internațional, reușind să mențină handbalul din țara noastră în topul celor mai puternice cluburi din întreaga Europă.