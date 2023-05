CSM București a pierdut și returul cu Esbjerg, cu scorul de 31-33, și ratează astfel calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin.

Repriza întâi s-a încheiat cu un 18-16 încurajator. Partea a doua, începută în inferioritate de CSM, după eliminarea Crinei Pintea, nu a continuat linia pozitivă însă. Mai mult, un moment de mare tensiune în minutul 36: încă o eliminare Pintea, apoi cartonaș roșu direct lui Emilie Arntzen Coșmarul a continuat când Crina Pintea a văzut și ea cartonașul roșu, după a treia eliminare.

CSM pierde și pe teren propriu și își ratează marele obiectiv al sezonului: calificarea în Final 4, acolo unde nu a mai fost din 2018.

Cristina Neagu, de patru ori desemnată cea mai bună handbalistă din lume, a avut o declarație dură la adresa arbitrajului și crede că CSM București s-ar fi putut califica în faza următoare a competiției.

„Normal că suntem supărate și dezamăgite, mai ales că am simțit că am fi putut s-o facem, dar e greu să joci șapte contra nouă pentru 60 de minute. În mod special în repriza a doua, când a fost furt pe față. Acum o să spună toată lumea că suntem români, că mereu dăm în arbitraj. Să spună fiecare ce vrea, eu spun ce am simțit. Cei 5.000 de oameni cred că au simțit la fel, și voi cred că ați simțit la fel. În repriza a doua s-a tras pe față cu echipa din Danemarca, nu spun că nu e o echipă bună, e o echipă foarte bună, dar am simțit că putem întoarce rezultatul. Mai ales în repriza a doua, arbitrajul a fost într-o singură direcție. Când oamenii au ceva cu tine, îți arată lucrul ăsta nevorbind. Nu te poți lupta cu sitemul, este a doua mare hoție pe care o trăiesc după Campionatul European, împotriva Muntenegrului. Cred că suntem o echipă care merită să fie în Final Four. Cred că este o victorie nemeritată și o calificare nemeritată a echipei din Danemrca. Să dai cartonaș roșu unei jucătoare care ridică brațele și lasă jucătorul să arunce liber la poartă este de neconceput”, a declarat Cristina Neagu.

„Sunt sentimente de mândrie pentru modul în care fetele s-au luptat și pentru sprinijul primit din partea fanilor. A fost incredibil, dar nu cred că puteam face mai mult azi, din păcate. Evident că este dezamăgitor. Cred că handbalul are nevoie de arbitraj video! Am jucat mult timp fără apărarea noastră centrală, care a fost eliminată, și este cumplit să revii în joc împotriva unei astfel de echipe. Sunt și anumite situații în care jucătoarele de la Esbjerg au fost foarte bune în zona teatrală.Devine foarte frustrant. Lucrurile astea nu se mai întorc, din păcate. Eu am făcut semn către public de mai multe ori în timpul jocului să continue să ne încurajeze, le mulțumesc mult de tot, îmi pare rău că nu putem să mergem la Budapesta. Cumva, e nedrept să terminăm așa după un astfel de sezon”, a spus Adrian Vasile la finalul partidei.