Performanță uriașă pentru handbalul românesc! După opt ani de așteptare, CSM București revine în elita Europei. Campioana României a spulberat-o pe Team Esbjerg în returul sferturilor de finală, reușind o calificare spectaculoasă în turneul Final Four de la Budapesta. Cu o strategie impecabilă semnată de Bojana Popović, „tigroaicele” au demonstrat că au forța necesară pentru a lupta din nou pentru marele trofeu.

Atmosferă incendiară în Capitală, unde CSM București a început meciul retur ca o adevărată furtună, conducând cu un neverosimil 6 la 0. Deși danezele s-au apropiat periculos în repriza secundă, finalul a aparținut în totalitate echipei noastre, care s-a impus la o diferență zdrobitoare de zece goluri, scor 37-27.

Eroina serii a fost portarul Evelina Eriksson, ale cărei 14 parade magice au fost decisive pentru calificare Bojana Popović, antrenoarea care a reușit să transforme echipa într-un grup unit în doar câteva luni, s-a declarat entuziasmată de mentalitatea elevelor sale, precizând că acest moment este unul istoric pentru cariera ei.

Legenda handbalului, Cristina Neagu, acum în rol de spectator, a catalogat rezultatul drept extraordinar, subliniind că odată ajunse în Final Four, „tigroaicele” pot juca chiar marea finală. CSM București se alătură astfel gigantului Gyor, lui Metz și celor de la Brest Bretagne în turneul final de la Budapesta, programat pe 6 și 7 iunie.

Din păcate, Gloria Bistrița a ratat șansa de a merge mai departe, fiind învinsă și în retur de Brest Bretagne, însă drumul spre trofeu rămâne deschis pentru campioana României.

Așadar, după ani de muncă și speranțe, handbalul românesc revine la masa bogaților, iar fanii din întreaga țară, inclusiv cei din Sălaj, vor fi cu ochii pe Budapesta în luna iunie, cu încrederea că trofeul Ligii Campionilor se poate întoarce în România.

Cu moralul la cote maxime după această victorie răsunătoare, ‘tigroaicele’ merg la turneul final pregătite să scrie istorie, demonstrând încă o dată că spiritul de echipă și valoarea individuală pot face România de neînvins în fața oricărui adversar.