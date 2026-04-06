Echipa under 17 a campioanei CSM Bucureşti s-a calificat, la Turneul F4 al EHF Youth Club Trophy, de la Budapesta.

Performanță de răsunet pentru academia de handbal a campioanei României! Echipa Under 17 a clubului CSM București a obținut biletul pentru faza finală a EHF Youth Club Trophy, competiție ce va reuni cele mai bune formații de junioare ale continentului în cadrul unui turneu Final Four de gală.

Fetele pregătite de Elena și Alexandru Moise au dominat turneul preliminar desfășurat în Turcia. După o victorie solidă în primul meci împotriva danezelor de la Odense (33-29), „tigroaicele” mici au făcut spectacol în finala turneului de calificare numărul 4.

CSM București a învins formația gazdă, Kepesz BSK, cu scorul de 35-28 (17-15 la pauză). Atacul bucureștencelor a fost devastator, având trei jucătoare în zi de grație: Maria Antonescu: 9 goluri, Maria Sprîncenatu: 8 goluri și Maria Petrache: 7 goluri

EHF Youth Club Trophy se organizează pentru prima dată la feminin pentru categoria U17. Din cele 16 echipe de elită participante, CSM București a reușit să se numere printre cele patru care vor lupta pentru trofeu la Budapesta, în perioada 6-7 iunie. Alături de românce, în Final Four s-au mai calificat forțele maghiare Gyor, Ferencvaros și Debrecen.

Din păcate, cealaltă reprezentantă a României, Gloria Bistrița, a ratat calificarea, clasându-se pe locul 4 la turneul organizat pe teren propriu, după o înfrângere în finala mică împotriva Borussiei Dortmund (26-40).

Urmează acum asaltul senioarelor, deoarece drumul spre Ungaria trece prin Danemarca și Franța

CSM București speră la o prezență dublă în capitala Ungariei. Pentru ca prima echipă să li se alăture junioarelor, acstea trebuie să treacă în sferturile de finală ale Ligii Campionilor de danezele de la Team Esbjerg, turul: 18 aprilie ,în Danemarca, iar returul: 26 aprilie ,la București.

Nici Gloria Bistrița nu a abandonat visul european la nivel de senioare, având o misiune dificilă împotriva franțuzoaicelor de la Brest.

Iată tabloul complet al sferturilor de finală la senioare:

Esbjerg (Danemarca) – CSM București (România)

Gloria Bistrița (România) – Brest (Franța)

Ferencvaros (Ungaria) – Metz (Franța)

Odense (Danemarca) – Gyor (Ungaria)