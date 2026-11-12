Cutremur la campioana României la handbal feminin, CSM București. Conducerea clubului și antrenoarea muntenegreană Bojana Popovic au decis să încheie colaborarea, pe fondul rezultatelor sub așteptări din ultima perioadă. Până la numirea unui nou tehnician pe termen lung, banca tehnică a fost preluată de Iulia Curea, care are ca obiectiv redresarea imediată a echipei.

Aventura Bojanei Popovic pe banca tehnică a echipei CSM București a ajuns la final. Aflată la cârma formației din Capitală din decembrie 2025, antrenoarea muntenegreană a semnat rezilierea contractului de comun acord, la propunerea conducerii clubului, în urma unei ședințe decisive.

Deși mai avea angajament valabil până în vară, Popovic a acceptat despărțirea fără a emite vreo pretenție financiară. Potrivit unor surse autorizate, tehnicianei i s-a reproșat că a pierdut controlul vestiarului, iar aceasta a recunoscut că nu a reușit să redreseze situația.

Bilanțul lăsat în urmă reflectă pasa proastă prin care trece echipa. În Liga Florilor, CSM ocupă locul al doilea, cu cincisprezece puncte acumulate în opt etape, la o lungime în spatele liderului Gloria Bistrița. Problemele majore au apărut însă în Liga Campionilor, unde campioana României este abia pe locul patru în Grupa A, cu doar șase puncte după șapte runde. Tigroaicele au pierdut patru dintre ultimele cinci meciuri europene, punctul culminant fiind eșecul sever suferit pe terenul francezilor de la Brest, scor 25 la 40.

În acest context tensionat, oficialii clubului au decis să o numească pe Iulia Curea în funcția de antrenor principal, cel puțin până la găsirea unei variante pe termen lung. La scurt timp după instalare, aceasta a recunoscut că atmosfera din lot este încărcată, dar a subliniat că acceptă provocarea cu inima deschisă.

Iulia Curea pune rezultatele modeste pe seama schimbărilor masive din lot, unde au sosit zece jucătoare noi care încă au nevoie de timp pentru acomodare. În opinia sa, declinul echipei a început după înfrângerile dureroase cu Dortmund și Sola, momente peste care fetele nu au reușit să treacă. Noul tehnician consideră că echipa se află într-un moment zero și își propune să le redea jucătoarelor încrederea necesară pentru a arăta pe teren adevărata lor valoare.

Obiectivul imediat stabilit de Iulia Curea este câștigarea tuturor celor patru partide rămase de disputat până la finalul anului, împotriva formațiilor Corona Brașov, Brest, SCM Râmnicu Vâlcea și HC Zalău. Mai mult, având studiile de profil finalizate, aceasta a transmis că este pregătită să rămână antrenor principal până la sfârșitul sezonului, dacă conducerea va dori acest lucru.

Între timp, șefii clubului caută și alte soluții, iar favoritul listei este danezul Jakob Vestergaard, în vârstă de 51 de ani. Liber de contract după despărțirea de Odense, dublul câștigător al Ligii Campionilor cunoaște foarte bine clubul din Capitală, pe care l-a mai pregătit ca antrenor principal în 2016, dar și din postura de director tehnic, în perioada 2014 – 2015.