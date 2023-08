CSM Constanța, ocupantă a locului 3 în ediția trecută a Ligii Zimbrilor, a început cu o înfrângere parcursul european al noului sezon, acasă, cu spaniolii de la Fraikin Granollers, 27-29, în European League.

Echipa CSM Constanța, recent finalistă în Supercupă, învinsă de Dinamo la un gol, 25-24, nu a avut începutul de traseu european dorit. A întâlnit-o în calificări pe finalista surprinzătoare a ediției trecute, Granollers, o echipă de tradiție din handbalul spaniol, care nu mai avusese însă rezultate notabile din anii 2000.

În lotul acesteia evoluează și românul Andrei Buzle, care a fost la Academia Barcelonei, iar în țară a evoluat la Minaur Baia Mare.

Meciul tur s-a desfășurat în Sala Sporturilor Simona Amânar din Constanța, apăsată de căldură, iar gazdele au început prost. Spaniolii au condus din primele minute, ajungând la un avantaj de goluri, 4-1.

„Știm cât de tare joacă, este o echipă bine ghidată, căreia îi place să evolueze dur în defensivă”, spunea înainte de partidă antrenorul de la Granollers, Antonio Rama, pentru site-ul EHF.

„Nu mi-am recunoscut apărarea, au fost moi, fără agresivitate. Au vrut, dar nu-i țineau picioarele. Așa este când joci 7 meciuri în 4 zile. Am avut două jocuri în 24 de ore în Supercupă, apoi o deplasare de 10 ore la mijlocul săptămânii, la Sighișoara. Cineva ar trebui sa se gândească la binele handbalului românesc, dar cine? Nu dezarmez, ne vom lupta în retur pentru calificare”, a declarat la final antrenorul Buricea.

„Știam ce echipa are Constanța, le-am spus și spaniolilor câteva secrete. Poate că am avut o viteza în plus, dar calificarea nu este jucată”, crede Andrei Buzle.