CSM Lugoj a pierdut cu 3-0 returul finalei Cupei Challenge de volei feminin, cu formația italiană Reale Mutu Fenera Chieri. Performanța echipei este însă una fantastică, iar parcursul European al acesteia a fost unul extrem de revigorant pentru voleiul feminin românesc.

CSM Lugoj a pierdut cu 3-0 , seturile fiind încheiate cu același rezultat, 21-25 , în meciul din returul finalei Cupei Challenge de volei feminin, cu formația italiană Reale Mutu Fenera Chieri. În tur, scorul a fost tot 3-0, cu o forță a campionatului italian încă greu de egalat din România, în ciuda atmosferei incredibile de la Timișoara.

Lugojul nu a putut juca acasă, din cauza sălii prea mici, iar Timișoara, capitala culturală europeană, a devenit pentru o seară capitala voleiului european. Peste 2000 de oameni, mulți veniți cu autocarele din Lugoj, au umplut Sala „Constantin Jude” până la refuz, astfel că s-a stat și pe scări. Și italiencele au avut galerie , însă româncele au început meciul mai bine.

CSM Lugoj a terminat sezonul regulat pe locul 3 și are șanse să spere că anul viitor poate juca în Cupa CEV. Antrenorul se gândește chiar la Liga Campionilor. „Sunt foarte mulțumit, foarte bucuros că am jucat finala aceasta. E mare lucru! Iar victoria noastră cea mai mare a fost că sala a fost plină. Ne cunoașteam bine, am știut și noi ce joacă fetele de la Chieri. A fost un meci bun. Vom vedea unde jucăm la anul, Cupa CEV, Challenge sau Liga Campionilor„ a declarat acesta după meci.

Silvija Popovici a mai bifat o bornă importantă în cariera sa, în care, la un moment dat, a fost declarat cel mai bun libero din lume. „Sunt foarte fericită. Am terminat pe locul doi, dar sunt foarte bucuroasă că am ajuns până aici. Sper că oamenii care au venit la meci s-au simțit bine. Am jucat ceva mai bine ca în Italia azi. Ceea ce contează e rezultatul istoric pentru club. Cred că experiența lor, puternicul campionat italian, printre cele mai tari din Europa, a făcut diferența. Echipa e însă tânără și poate crește. Atmosfera a fost perfectă, el mulțumesc tuturor ce ne-au sprijinit. Pentru noi a fost fantastic„,.

„Sunt foarte fericită că am reușit să facem ca echipă un meci foarte frumos astăzi, echilibrat. A fost ceea ce ne-am propus. Știm cu toții că adversarele sunt mult mai puternice decât noi și obiectivul nostru a fost să facem un meci frumos. Am avut nevoie de câteva minute să scăpăm de emoțiile pe care publicul ni le-a transmis publicul. Le mulțumim tuturor pentru susținere și atmosfera incredibilă de care am avut parte„, spus extrema Lugojului.

CSM Lugoj va începe de duminică jocurile din play-off. În prima fază primesc vizita celor de la CSO Voluntari în primul joc din sferturile de finală. Se joacă sistemul cea mai bună echipă din trei partide, iar bănățencele au avantajul terenului propriu.