Consiliul Superior al Magistraturii arată o situație de „gravitate excepţională” în sistemul judiciar, cauzată de atitudinea ostilă a politicienilor față de justiție și inițierea demersului legislativ privind modificarea statutului magistraților, la CCR.

În comunicatul transmis de Consiliului Suprem al Magistraturii , cu privire la situația de „gravitate excepţională” în sistemul judiciar,se arată că „autoritatea judecătorească se confruntă cu o situaţie de o gravitate excepţională generată de atitudinile inacceptabile ale unor exponenţi ai factorului politic la adresa sistemului judiciar, care au culminat cu iniţierea şi adoptarea demersului legislativ privind modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor.”

De asemenea, instituţia subliniază faptul că niciuna dintre cauzele care au generat reacţia sistemului nu a fost îndepărtată, iar preocupările legate de independenţa justiţiei rămân nerezolvate.

Curtea Constitutionala a amânat încă o dată, decizia referitoare la proiectul de lege ce vizează pensiile de serviciu ale magistraţilor, prelungind astfel incertitudinea și implicit, protestul judecătorilor și procurorilor, care nu analizează decât dosarele pe care le consideră urgente – o formă de grevă, pentru că greva propriu-zisă le este interzisă prin lege.

CSM adaugă că o justiţie independentă este esenţială pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, iar agresiunea politică şi lipsa cooperării oneste din partea politicienilor faţă de sistemul judiciar perpetuează o atmosferă de tensionare şi discreditare.

Instituţia afirmă că „va utiliza în continuare toate instrumentele legale pentru apărarea independenţei justiţiei şi a statutului magistraţilor, astfel încât să fie garantate drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi parcursul democratic al societăţii româneşti.

Potrivit proiectului adoptat de Guvern, vechimea necesară pensionării magistraților crește de la 25 la 35 de ani, iar pensia se reduce de la 100% la 70% din ultima remunerație netă. Reforma prevede o perioadă de tranziție de 10 ani, după care pensionarea va fi la 65 de ani.

Obiecția de neconstituționalitate pe Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, formulată de partidele de opoziție, a fost respinsă.