Participarea la Campionatele Nationale de Cadeti din 6 dec. 2020 de la Arad a fost benefica pentru CSM Zalau. Adrian Poputea, seful delegatiei zalauane spune ca dupa o evolutie foarte buna elevul sau Traian Antonio la + 80 kg a cucerit locul doi, devenind vicecampion national.

Dar cea mai buna performanta a fost obtinuta de cadetul Razvan Cristea , la + 91 kg reusind sa obtina medalia de campion national ! Evolutiile bune au fost confirmate in finala cu o victorie inainte de limita. Campioni si vicecampioni au mai dat la alte categorii si cluburi din Arad si Ploiesti.

Reamintim ca la Campionatele Europene de Tineret din Muntenegru de saptamana trecuta la 60 kg Feminin reprezentanta Romaniei Loredana Marin a obtinut medalia de aur. Este o performanta foarte buna a elevei antrenorului Bebeselea Constantin de la CSM Calarasi asteptata de 6 ani.

Loredana Marin a dispus in finala de rusoaica Vladena Bezlapova. Tot saptamana trecuta a trecut in nefiinta, la Constanta , fostul presedinte al FR Box 1993-2000 , Ion Serban , o forta in boxul mondial spune sit-ul federatiei.