CSO Voluntari se califică în optimile de finală ale CEV Cup, după o dublă victorie în fața echipei spaniole Heidelberg Las Palmas. CSO Voluntari s-au impus cu 3-1 și în retur, așa cum o făcuseră în Gran Canaria.

Elevele lui Giovanni Caprara au câștigat rapid primele două seturi, în Sala Rapid, și și-au asigurat calificarea. Apoi Voluntariul a trimis în teren jucătoarele care nu evoluaseră până atunci. Heidelberg a luat setul 3, dar vicecampioana României a închis jocul în 4 seturi: 26-24, 25-21, 22-25, 25-21.

În optimi, CSO Voluntari va juca cu Thuringen, echipa care a eliminat Dinamo.

Corona Brașov a ratat calificarea în optimile Challenge Cup. Echipa din Brașov a cedat și partida retur cu Panionios Atena, 1-3, după ce în Grecia pierduseră cu 0-3. Una dintre cele mai puternice echipe din Europa, VakifBank Istanbul a venit să joace cu campioana României în grupele Ligii Campionilor.

Volei Alba Blaj a câștigat primul set, 25-21, dar turcoaicele au revenit imediat. Starul Tijana Boskovic a fost de neoprit, reușind nu mai puțin de 26 de puncte. A fost ajutată de Zehra Gunes cu 19 și de Katarina Lazovic cu 11. Pe seturi scorul a fost 25-21, 23-25, 14-25 și 21-25.

La Volei Alba Blaj a ieșit în evidență opusul Vittoria Piani, care a contabilizat și ea tot 26 de puncte. Ariana Pîrv a fost a doua marcatoare cu 15, iar Drussyla Costa a realizat 11. Un spectacol total gustat de cei 2.000 de fani prezenți în Alba Blaj Arena.

În etapa inaugurală, Volei Alba Blaj a fost învinsă, în Italia,de Savino Del Bene Scandicci cu 3-0. Volei Alba Blaj va disputa următoarea partidă în 8 ianuarie 2026, cu Volero Le Cannet, în deplasare.

În 2018 Volei Alba Blaj și VakifBank Istanbul au fost adversare în finala Ligii Campionilor. Multipla campioană turcă s-a impus cu 3-0 la București.