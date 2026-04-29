CSO Voluntari este noua campioană a României la volei feminin! Ilfovencele au bifat marți seară al doilea titlu din palmares, după o finală electrizantă împotriva rivalei Volei Alba Blaj. Victoria cu 3 la 1 de pe teren propriu a declanșat sărbătoarea la Voluntari, însă bucuria este umbrită de un scandal imens. Blajul a contestat oficial suprafața de joc, acuzând că prezența panourilor de baschet în sala din Ilfov încalcă regulamentele internaționale.

Finala Diviziei A a oferit un spectacol total pe teren, dar și o tensiune uriașă în culise. Deși Alba Blaj a început în forță și a câștigat primul set cu 25 la 19, gazdele de la CSO Voluntari au revenit spectaculos. Nicole Van de Vosse a fost de neoprit, reușind 22 de puncte, fiind secondată excelent de Nikola Radosova.

Meciul a fost unul al nervilor întinși, mai ales după ce oficialii din Blaj au depus o contestație neobișnuită. Aceștia au cerut victoria la masa verde, susținând că panourile de baschet lăsate în consolă, la doar 3 metri înălțime, blochează spațiul de joc care, conform regulamentului FIVB, trebuie să fie liber pe o înălțime de cel puțin 7 metri.

Pe parchet, însă, Voluntariul a fost echipa mai constantă. După ce au egalat situația la seturi, fetele antrenate de Stefano Saja au dominat finalul disputei, închizând meciul cu 25 la 23 în setul patru. Cu 3 la 1 la general, ilfovencele își trec în cont al doilea titlu național, după cel din 2024.

Prezent la meci, președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, a rămas rezervat privind o eventuală decizie la masa verde, precizând că forul național va analiza situația după raportul oficial. În timp ce Voluntariul sărbătorește, Alba Blaj rămâne cu medaliile de argint, iar bronzul ediției 2026 merge la Dinamo București.

Dincolo de puncte și trofee, rămâne întrebarea: ce rost mai are competiția fără fair-play? Este ironic faptul că aceeași sală din Voluntari a fost considerată regulamentară de către Alba Blaj în urmă cu doar câteva săptămâni, când au câștigat acolo Cupa României, însă acum, în fața înfrângerii din campionat, detaliile tehnice au devenit obstacole insurmontabile. Până la urmă, voleiul ar trebui să se decidă peste fileu, nu sub coșul de baschet.