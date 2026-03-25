Fostul lider mondial, Simona Halep, a oferit un interviu eveniment în cadrul podcastului moderat de Horia Tecău, rememorând provocările psihologice care au însoțit ascensiunea sa în topul WTA.

Simona Halep „a dat totul din casă” în podcastul lui Horia Tecău! Sportiva a vorbit deschis despre momentele în care celebritatea a devenit un coșmar: „Nu-mi plăcea în centrul atenției deloc. După prima finală de Grand Slam, dorința oamenilor de a face poze m-a copleșit”.

Dincolo de trofee, cariera Simonei Halep a fost o luptă continuă cu propria timiditate.

Departe de luminile reflectoarelor care aveau să o consacre, micuța Simona își căuta liniștea în cele mai neașteptate locuri: cuprinsă de o timiditate profundă, viitoarea campioană alegea să se antreneze în zonele retrase ale parcărilor de la Centrul Național de Tenis, transformând izolarea în spațiul sigur unde și-a clădit, departe de privirile curioșilor, disciplina de fier

Într-o discuție deschisă cu Horia Tecău, sportiva a rememorat un moment critic din 2016, când presiunea de a-și apăra titlul la Indian Wells devenise paralizantă.

Salvarea a venit de la legenda Steffi Graf, care i-a oferit o perspectivă nouă:

„Dacă ai câștigat o dată, vei mai fi capabilă să o faci. Dacă nu, viața merge înainte”.

Acest sfat a transformat-o pe Simona dintr-o jucătoare stresată de clasament, într-una care a tratat fiecare turneu cu o implicare de 100%, refuzând să folosească competițiile mai mici doar ca pregătire pentru Grand Slam-uri.

Deși dragostea pentru tenis a rămas neclintită, Simona a mărturisit că adevărata provocare nu a fost pe teren, ci în ritmul epuizant al călătoriilor, descriind viața printre avioane și schimbări constante de fus orar drept singurul aspect al carierei pe care l-a gestionat cu dificultate

Deși s-a retras din activitate, Simona rămâne o voce relevantă, explicând acum cu maturitate de ce popularitatea i-a fost, uneori, cel mai dificil adversar.