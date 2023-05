Sistemul pluvial este un lucru esențial, pe care nu trebuie să-l ignori atunci când montezi un acoperiș. Acesta are un rol foarte important în colectarea, scurgerea și evacuarea apelor rezultate din precipitații – cu ajutorul elementelor componente, apa este direcționată către sistemul de canalizare și, astfel, se evită staționarea ei (fapt care poate duce la degradarea treptată a casei, a acoperișului etc.). Așadar, atunci când vrei să selectezi jgheaburi și burlane de calitate, trebuie să iei în calcul câteva lucruri de bază, pentru a putea face alegerea potrivită pentru tine.

În acest articol, vei afla care sunt cele 3 lucruri de care trebuie să ții cont atunci când alegi jgheaburi și burlane pentru acoperișul tău!

Materialul

Materialul este un detaliu semnificativ, care poate influența major rezistența componentelor la factori exteriori. Acestea pot fi realizate din plastic PVC, din tablă sau din oțel – la exterior sunt acoperite cu vopsea care are rol protector împotriva razelor UV și a coroziunii. Există și modele care beneficiază de o acoperire galvanizată, care protejează oțelul și sporește durabilitatea. De asemenea, nu doar materialul piesei este esențial, ci și cel al garniturilor și al elementelor adiacente. Este bine de știut că PVC-ul are un nivel de durabilitate mai mic, în vreme ce metalul (tabla sau oțelul) are o durată de viață mai mare.

Designul și caracteristicile

Designul poate părea un criteriu mai puțin important, însă acesta trebuie să fie potrivit pentru acoperișul respectiv – astfel, poți opta pentru jgheaburi tubulare sau rectangulare, pentru colțare de diferite tipuri, dar și pentru burlane tubulare sau rectangulare, pe care le poți găsi în diverse nuanțe și culori, care să se integreze în designul casei tale. În plus, trebuie să ai în vedere și eventuale accesorii suplimentare, pe care le poți adăuga – de exemplu, la Lindab.ro poți găsi sisteme de încălzire special create pentru îndepărtarea automată a gheții de pe jgheaburi și burlane, pe durata iernii. Dimensiunile sunt și ele esențiale, deoarece trebuie alese în funcție de suprafață sau de volumul de precipitații care va trebui colectat.

Prețul și brandul

Pentru a te asigura că ai parte de produse de calitate, trebuie să iei în calcul și brandul producător. Astfel, este recomandat să-ți îndrepți atenția către o marcă renumită, cu experiență, care pune preț pe calitate. De asemenea, nici bugetul nu trebuie ignorat, deoarece acesta este un element important în orice fel de achiziție. Așadar, înainte de a porni în căutarea produselor potrivite pentru tine, setează-ți o limită orientativă, pentru a ști către ce categorii de preț te vei orienta.

În concluzie, jgheaburile și burlanele sunt elemente esențiale, care acționează în permanență pentru colectarea și direcționarea optimă a apei pluviale. Prin urmare, ține cont de toate aceste aspecte și selectează produse calitative, durabile și rezistente, care să își îndeplinească scopul cu succes, pe o perioadă cât mai îndelungată. Cu siguranță vei găsi modelele pe care le cauți și vei reuși să achiziționezi articolele potrivite pentru proiectul tău!

Sursă foto: lindab.ro