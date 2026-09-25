Consumul de vitamine și minerale a înregistrat o creștere record în România în ultimii ani. Tot mai mulți români aleg formule complexe pentru imunitate și sistemul osos, însă medicii trag un semnal de alarmă: administrarea fără analiză prealabilă poate face mai mult rău decât bine.

Studiile arată că peste 60% dintre români au cumpărat cel puțin o dată în ultimul an un supliment alimentar, arată datele din industrie. Trecerea de la sezoanele reci la cele calde, dar și ritmul de alertă de viață ne trimit direct în farmacii. Căutăm soluții rapide pentru oboseală, stres sau lipsă de energie. Specialiștii avertizează însă că piața este inundată de mii de produse, iar tentația de a lua pastile după ureche este uriașă.

Multe persoane privesc fiecare capsulă separat. Calciul pare destinat exclusiv oaselor, magneziul pentru mușchi și stres, vitamina C pentru imunitate, iar zincul și seleniul pentru regenerarea organismului. În realitate, corpul uman nu funcționează pe bucăți. Organismul folosește acești nutrienți în timp, într-un mecanism extrem de complex. Felul în care vitaminele și mineralele se completează reciproc contează la fel de mult ca prezența elementului în parte.

Să luăm un exemplu concret, des întâlnit în rețetele de automedicație. Calciul ajută la menținerea oaselor și a dinților, participând activ și la funcționarea mușchilor. Totuși, el nu poate lucra singur. Are nevoie de fosfor, un mineral care se găsește în structura osoasă și care ajută celulele să folosească energia. Mai mult, intervine magneziul, esențial pentru sistemul nervos. Piesa centrală din acest puzzle rămâne însă vitamina D3. Fără ea, corpul nu poate absorbi eficient calciul.

Medicii spun că 1 din 2 români suferă de un deficit de vitamina D3, în special din cauza lipsei de expunere la soare. La femeile aflate la menopauză, de exemplu, această combinație dintre vitamina D3 și magneziu devine crucială pentru prevenirea osteoporozei și controlul stărilor de anxietate. Cu toate acestea, recomandările găsite pe internet pun adesea accentul pe un singur ingredient sau pe doze uriașe, desprinse total din contextul biologic.

Un alt aspect ignorat este interacțiunea dintre minerale. De exemplu, un exces de zinc poate bloca absorbția fierului în organism, ducând la anemie. De aceea, o formulă combinată și corectă echilibrată este mult mai sigură decât 5 sau 6 pastile diferite luate în doze mari. Doza zilnică recomandată, înscrisă pe etichetă, nu trebuie să depășească 100% din necesarul cotidian, decât la recomandarea exprimată a unui medic în urma unor analize de sânge.

În concluzie, suplimentele pot susține funcțiile normale ale organismului, aleargă dar nu pot înlocui o alimentație diversificată. Înainte de a cumpăra prima formulă recomandată de algoritmii platformelor online, o discuție cu un specialist și un set de analiză anuală rămân cei mai importanți pentru o sănătate de fier.