Amenajarile in stil vintage sunt o expresie a rafinamentului, unicitatii si a elegantei de odinioara, care lipsesc din piesele moderne, de duzina, din zilele de astazi. Aspectul esential este calitatea, motiv pentru care piesele vechi sunt reconditionate adeseori, in cazul in care starea lor nu este perfecta. Acest tip de amenajare este ales de catre persoanele carora le place luxul si care emana o gratie atemporala.

Afla cum poti avea un decor vintage de lux, care sa se potriveasca stilului tau de viata:

1.Nu te lasa influentat de trenduri

Stilul vintage isi are radacinile in trecut insa nu este legat de conditii istorice si mai ales, nu depinde de trenduri. La fel ca in cazul vestimentatiei vintage, amenajarile vintage nu tin cont de ultimele aparitii din magazine si nu se potrivesc pentru toata lumea. Daca iti doresti sa adopti un astfel de stil de viata, trebuie sa ai ca scop principal unicitatea, mai precis, sa nu te pierzi in multime, sa nu fii ca toti ceilalti, sa fii tu insuti, neschimbat indiferent de modificarile societatii. Astfel, atat tu, cat si casa ta veti trece testul timpului.

2.Alege piese de mobilier din lemn

Lemnul este simbolul longevitatii, de aceea se potriveste perfect in amenajarile in stil vintage. Piesele mari, cu multe detalii, precum dulapurile incapatoare sculptate sau paturile din lemn masiv tapitate cu un material calitativ cum ar fi catifeaua, vor da casei tale aspectul pe care ti-l doresti. Nu ezita sa frecventezi targurile de vechituri, unde poti gasi tot felul de obiecte deosebite, unicate, pe care sa le restaurezi ulterior, facandu-le si mai personale. Din casa ta nu trebuie sa lipseasca scaunele cu picioare curbate, masa de toaleta cu o oglinda pretioasa, comodele si canapelele solide. De asemenea, o biblioteca este esentiala, deoarece o persoana eleganta, dedicata acestui stil, nu poate fi altfel decat educata.

3.Fii foarte atent la culori

Daca iti doresti sa ai o casa in stil vintage, trebuie sa acorzi o atentie deosebita culorilor, cele mai potrivite fiind cele naturale. Inspira-te din nuantele materialelor specifice acestui stil: lemn masiv, fier forjat, bronz, fildes, catifea. Este de preferat sa alegi o vopsea cu proprietati antimucegai si antibacteriene, ca cele de pe Benjaminmoore.ro, care rezista in timp si protejeaza piesele tale vechi. Incepe cu tonuri deschise pentru pereti si pardoseala, dupa care poti sa te joci cu mobilier si textile in nuante de aramiu, albastru imperial sau violet, pentru un contrast rafinat.

4.Investeste in corpuri de iluminat deosebite

Lumina potrivita este cea care va face ca design-ul tau sa fie desavarsit. Ea poate face ca o incapere sa aiba un aspect luxuriant si misterios. Pune-ti in evidenta mobilierul vechi si deosebit folosindu-te de lumini si umbre. De asemenea, nu folosi orice fel de corpuri de iluminat, si orienteaza-te catre cele care sunt o decoratiune in sine. Intrucat stilul vintage se remarca prin bogatia decorului, nu te sfii sa amplasezi candelabre maiestuoase in fiecare camera, precum si abajururi cu franjuri acoperite de matase, care sa emane o lumina calda, tranformandu-ti casa intr-un adevarat camin dichisit.

Mai presus de toate, casa ta trebuie sa fie confortabila si o expresie a personalitatii tale. Stilul vintage iti da posibilitatea sa le obtii pe amandoua, daca faci alegeri intelepte si esti creativ.

Sursa foto: Pexels.com, Shutterstock.com