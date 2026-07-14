Direcția Județeană de Statistică Sălaj a emis un set important de precizări metodologice care explică în detaliu mecanismele complexe din spatele calcului indicelui prețurilor de consum în România . Pentru ca cifrele privind inflația să fie cât mai precise, specialiștii analizează lunar mii de produse și servicii, însă nu tot ceea ce cumpărăm este inclus în ecuație. De la modificările radicale privind facturile la energie și până la includerea recentă a jocurilor de noroc, sistemul statistic național a trecut prin transformări majore pentru a reflecta realitatea din buzunarele cetățenilor .

Conform specialiștilor în statistică din Sălaj, indicele prețurilor de consum acoperă exclusiv cheltuielile monetare pentru consumul final ale gospodăriilor rezidente . Colectarea datelor este un efort uriaș și se realizează în 42 de orașe reședință de județ, de unde au fost selectate 67 de centre de cercetare . În total, nomenclatorul cuprinde aproximativ 7100 de unități comerciale unde operatorii înregistrează lunar prețurile cu amănuntul, inclusiv taxa pe valoarea adăugată . Ca o noutate adaptată epocii moderne, pentru grupa aparatelor electrocasnice mari, cum sunt frigiderele, mașinile de spălat sau televizoarele, statisticienii colectează acum și prețurile din comerțul electronic, adică din marile magazine online .

Există însă o listă lungă de cheltuieli pe care sistemul le exclude complet pentru a nu distorsiona realitatea . Nu se ia în calcul consumul din resurse proprii, adică alimentele din producția proprie a cetățenilor . De asemenea, sunt excluse cheltuielile cu caracter de investiție, precum cumpărarea de locuințe sau materialele pentru reparații capitale . Dobânzile și ratele la credite sunt și ele lăsate în afară, fiind considerate costuri de finanțare, nu de consum . În schimb, o schimbare istorică a avut loc la 1 ianuarie 2026, când jocurile de noroc, cum sunt loteriile clasice și pariurile sportive, au fost incluse oficial în calculul inflației ca sub-indice distinct, urmând o directivă a Uniunii Europene .

O atenție deosebită este acordată modului în care sunt calculate prețurile la energie electrică și gaze naturale, două componente care au zguduit bugetele populației . Dacă până la 30 iunie 2025 s-au luat în calcul tarifele finale facturate plafonate, de la 1 iulie 2025 regulile s-au schimbat radical odată cu încetarea schemei de sprijin guvernamental . În prezent, energia electrică nu mai este considerată un produs cu preț reglementat . Pentru stabilirea indicelui, se calculează o medie ponderată a tarifelor dintr-un eșantion reprezentativ de contracte concurențiale și de serviciu universal, pe baza structurii de piață transmise direct de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei .