Elevii din Sălaj se numără printre cei mai activi din țară atunci când vine vorba despre evaluarea sistemului de învățământ. Un nou raport arată că mulți dintre ei nu cunosc drepturile, iar când discriminarea sau lipsa dreptului la apărare rămân probleme frecvent în școli.

Județul Sălaj ocupă locul 7 la nivel național în privința implicării în cadrul Raportului privind Implementarea Statutului Elevului. La nivelul județului au fost colectate 1.581 de răspunsuri, dintre care 1.441 provin de la elevi și 140 de la cadre didactice, dintr-un total de peste 40.000 de chestionare completate în toată țara.

Datele colectate de Consiliul Județean al Elevilor Sălaj scot la iveală sau realitatea îngrijorătoare în unitățile de învățământ. Doar 38,6% dintre elevii sălăjeni declară că au auzit de Statutul Elevului, un procent apropiat de media națională, care este de 37,2%. Totodată, 58,4% dintre respondenți nu știu dacă Consiliul Școlar al Elevilor funcționează fără îngrădiri, procentul fiind peste media pe țară, de 53,5%.

Cifrele indică și probleme concrete în relația dintre elevi și școală. Astfel, 57% dintre elevii care au avut nevoie să se apere sau să conteze sau să spună că nu au putut exercita acest drept. În plus, 47,3% afirmă că nu au avut posibilitatea de a oferi feedback profesorilor.

De asemenea, 46,6% dintre elevii din Sălaj au observat situații de tratament diferențiat sau discriminare în școală, procent situat sub media națională de 52,7%. Un procent de 45,1% semnalează că ora de consiliere și orientare a fost folosită pentru alte activități, față de 51,3% la nivel național.

Rezultatele studiului au fost dezbătute în cadrul unui eveniment de lansare organizat la București, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, unde au participat și reprezentanții elevilor din Sălaj. Alături de personalități din domeniul educației, aceștia au analizat problemele semnalate și au căutat soluții concrete pentru o mai bună informare în comunitățile școlare. Raportul integral poate fi consultat online pe platforma Consiliului Național al Elevilor.