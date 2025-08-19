SCM Universitatea Craiova, SCM Rm. Vâlcea şi CSM Slatina, dar şi Ştiinţa Bucureşti, au luat startul la noua ediție a Cupei Craiovei. Competiţia care prefaţează, ca în fiecare an, noul sezon al Ligii Florilor, s-a disputat în trei zile, pe sistemul „fiecare cu fiecare”. După primele două zile, SCM Universitatea Craiova şi CSM Slatina aveau fiecare două victorii, aşa că meciul direct din ultima zi avea să decidă câştigătoarea „Cupei Craiovei”. Duelul s-a ridicat, cel puţin din punct de vedere al dramatismului, la nivelul unei „finale”, Craiova conducând cu 29-26 cu câteva minute înainte de finiş, apoi Slatina a remontat fantastic, având 32-31 până la ultima fază a meciului. Deşi au egalat, scor 32-32, fetele lui Ovidiu Mihăilă au fost cele care s-au clasat pe locul secund, iar CSM Slatina a câştigat turneul la golaveraj.

„Până la urmă este o competiţie amicală, ne oferă totuşi moral, ne arată unde mai trebuie să lucrăm şi lucrurile bune pe care trebuie să le menţinem. În sezonul care începe trebuie să facem un pas în faţă în comparaţie cu stagiunea precedentă şi cred că putem realiza acest obiectiv” a declarat Andrei Popescu, antrenorul echipei CSM Slatina. „Meciurile au fost echilibrate, de un nivel bun, felicit fetele pentru cum s-au prezentat. A fost un progres faţă de cum am arătat săptămâna trecută la Vâlcea, mai avem de lucrat anumite aspecte. Trebuie să corectăm lucruri, ca să fim mai echilibraţi mai ales pe finalul jocurilor. Slatina nu mai este cea de anul trecut, s-a transformat, are jucătoare mature, ştiu să gestioneze situaţiile. Noi am pierdut la finalizare, dar creştem de la zi şi sper să avem echilibru în campionat când trebuie să decidem jocul” a spus şi Ovidiu Mihăilă, antrenorul SCMU Craiova.

De la Slatina s-au remarcat în acest ultim joc: Florescu, Kacsor şi Balsam, toate cu 6 goluri, iar turcoaica Asli Iksit a fost golghetera gazdelor, cu 10 reuşite în acest meci, urmată de Alicia Gogîrlă, cu 6 goluri.

Coordonatorul de joc al Craiovei, Valentina Blazevic, a fost desemnată MVP-ul turneului, Darly Zoqbi de Paula, tot de la echipa gazdă, a fost aleasă cel mai bun portar, iar golgheter a fost Karoline Lund de la SCM Râmnicu Vâlcea.

Locul 3 a revenit echipei din Rm. Vâlcea, pregătită de selecţionerul României, Florentin Pera.