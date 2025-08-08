La Brăila are loc „Cupa Dunărea”, o competiție la care participă CSM Bucureşti, Corona Braşov, Dunărea Brăila și Nykobing. În primul meci, campioana României, CSM București, a ieșit învingătoare.

În prima zi, a competiției ”Cupa Dunărea ” de la Brăila, campioana CSM Bucureşti a învins formaţia daneză Nykobing , cu scorul de 37-30.

Echipa Corona Braşov a câştigat, partida cu Dunărea Brăila, la scorul de 31-24 , în al doilea meci din prima zi a turneului amical Cupa Dunărea.

Competiţia aflată la ediţia a IX-a se desfăşoară între 7-10 august, iar următoarele partide programate sunt: CSM Bucureşti – Corona Braşov și Dunărea Brăila – Nykøbing ,în a doua zi a competiției . Urmează apoi Nykøbing – Corona Braşov şi Dunărea Brăila – CSM Bucureşti , în ultima zi a competiției, când va fi organizată și festivitatea de premiere.

După turneul de la Brăila, campioana CSM Bucureşti va participa, în august, la un turneu similar găzduit de Corona Braşov, alături de Dunărea Brăila şi Rapid Bucureşti.

,,Ne dorim ca în fiecare sezon să organizăm Cupa Dunărea. Am vrut și în acest an să avem un turneu puternic la Brăila, din mai multe motive, dar mai ales pentru echipă și suporteri. Până la urmă tot ce facem trebuie să fie un spectacol pentru public.Sper să reușim si suporterii noștri să fie fericiți. Bineînțeles că sunt doar meciuri de pregătire, în care antrenorii au ocazia să testeze cât mai multe lucruri și cel mai important este ca toate jucătoarele să fie sănătoase înaintea începerii campionatului” , a declarat Adrian Manole, președintele clubului Dunărea Brăila.

Primele meciuri oficiale din sezonul 2025-2026 vor avea loc la Turneul Final Four al Supercupei României, la Bistriţa, în perioada 23-24 august.

În stagiunea 2025-2026, CSM Bucureşti va juca şi în grupa B a Ligii Campionilor, urmând a debuta în deplasare, cu Ikast Handbold, în 6/7 septembrie.