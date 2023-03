Singurul trofeu care lipsea din palmaresul clubului SCMU Craiova, Cupa României la volei masculin, a fost adjudecat de Laurențiu Lică și echipa sa, în urma turneului final four disputat în weeend la Brașov. Laurențiu Lică a fost MVP-ul finalei și a reușit, împreună cu echipa sa, să aducă primul trofeu din sezonul competițional 2022-2023 la Craiova.

Cele patru echipe, SCMU Craiova, Steaua București, CSM Arcada Galați și Dinamo București s-au intalnit la Brașov, la turneul Final Four al Cupei României la volei masculin.

Steaua București vine la turneul final după ce a încheiat pe primul loc sezonul regulat din Divizia A1, cu o singură înfrângere în 22 de meciuri disputate. Pentru a se califica în Final Four, steliștii au trecut cu o dublă victorie, 3-0 și 3-2, de Explorări Baia Mare. Sezonul trecut, Steaua a fost învinsă în finala Cupei României de CSM Arcada Galați.

Dinamo București a încheiat sezonul regulat pe locul secund în campionatul intern al Diviziei A1, cu trei meciuri pierdute din 22 disputate. Dinamoviștii sunt deținătorii Supercupei României, trofeu cucerit în debutul acestui sezon competițional, la Constanța. Pentru a se califica în turneul Final Four al Cupei României, câinii roșii au trecut cu 3-0 și 3-2 de SCM Zalău, echipă clasată pe locul șase în actualulcampionat intern.

CSM Arcada Galați, echipă antrenată de selecționerul naționalei României, Sergiu Stancu, vine la Brașov din postura de deținătoare a trofeului Cupei României, pe care l-a câștigat după o finală disputată tot în sala ”Dumitru Popescu Colibași”, împotriva Stelei, cu scorul de 3-0. Ocupantă a locului 3 în clasamentul sezonului regulat al Diviziei A1, Arcada Galați s-a calificat în turneul Final Four după ce a trecut cu o dublă victorie cu 3-0 obținută în fața celor de la Universitatea Cluj-Napoca, o echipă care de ani buni se străduiește să părăsească Divizia A1, dar fără succes.

SCMU Craiova, ocupanta locului 4 în sezonul regulat al Diviziei A1 la volei masculin, este o prezență constantă la toate turneele finale ale Cupei României din ultimii ani. Pentru a ajunge în Final Four, echipa antrenată de Dănuț Pascu a trecut cu o dublă victorie, 3-1 și 3-0, de Unirea Dej.

Sâmbătă, au avut loc două meciuri extrem de interesante și de puternice: SCMU Craiova – Steaua București și CSM Arcada Galați – Dinamo București.

SCMU Craiova și Steaua București au oferit un adevărat regal voleibalistic în prima semifinală din Cupa României, dar doar oltenii au avut câștig de cauză la final. Elevii lui Dănuț Pascu au jucat la un nivel fantastic și au răpus liderul din Divizia A1 cu scorul de 3-2 , la seturi 25-22, 20-25, 25-22, 23-25 și 17-1), calificându-se, astfel, într-o nouă finală de Cupă, după un meci la limita infarctului.

În cea de a doua semifinală a competiției, jucată la Brașov, campioana Arcada Galați a trecut de rivalii de la Dinamo București, după un meci maraton tot de cinci seturi, reușind o victorie cu 3-2. La seturi, rezultatele au fost 25-18, 21-25, 25- 20, 18-25 și 15-10. Raportul blocajelor, de 16 la 5 în favoarea Arcadei Galați, spune pe scurt povestea acestei calificări în finala Cupei României.

Finala Cupei României la volei masculin s-a disputat între SCMU Craiova și CSM Arcada Galați, iar voleibaliştii Craiovei sunt noii deţinători ai Cupei României. Elevii lui Dan Pascu făcut un Final Four extraordinar, la Braşov, reuşind să câştige trofeul pentru prima dată în istoria clubului din Bănie. Deşi pornea cu şansa a patra, SCM Universitatea Craiova a trecut în semifinale de câştigătoarea sezonului regulat al Diviziei A1, Steaua Bucureşti, scor 3-2, iar în finală a dispus de campioana en-titre, Arcada Galaţi, scor 3-1, pe seturi: 17-25, 25-23, 25-18, 28-26, după două ore de joc. Conduşi cu 1-0 la seturi, craiovenii au revenit fantastic, iar în setul patru au salvat două mingi de 2-2 pentru a se impune înainte de decisiv.

Antrenorul SCMU Craiova, Dănuț Pascu, a declarat extrem de bucuros după meci:

La 43 de ani, căpitanul oltenilor, Laurențiu Lică a fost MVP-ul finale și și-a dorit extrem de mult ca înaintea retragerii sale să aducă în Bănie trofeul care lipsea : Cupa României la volei masculin.

„Fantastic, am visat, dar nu am crezut, este ultimul meu an în activitate şi să-mi închei cariera cu un trofeu este extraordinar. Băieţii au fost excepţionali, le mulţumesc. N-aş fi putut fără familia mea, care mi-a zis să mai joc încă un an” a declarat căpitanul Craiovei, formidabilul Laurențiu Lică.