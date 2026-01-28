La sediul Federației Române de Handbal, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din optimile de finală ale Cupei României la handbal feminin. Meciurile vor avea loc într-o singură manșă, pe 21 februarie.

Capul de afiş al optimilor va fi disputa dintre Dunărea Brăila – Gloria Bistriţa, celelalte meciuri fiind stabilite între CSM Bucureşti – CSM Iaşi, CSM Galaţi – CSM Unirea Slobozia, Corona Braşov – HC Zalău, Ştiinţa Bucureşti – SCM Rm. Vâlcea, CSM Tg. Jiu – Minaur Baia Mare, SCMU Craiova – CSM Slatina şi Rapid Bucureşti – Ştiinţa Bacău.

Meciurile din optimi se vor disputa într-o singură manșă, în jurul datei de 21 februarie, însă confruntarea dintre Gloria și Dunărea Brăila va fi reprogramată, având în vedere că pe 22 februarie Gloria Bistrița joacă în deplasare cu Storhamar, în ultima etapă din Grupa A a Ligii Campionilor.

Cele două formații se vor întâlni de două ori într-un interval scurt, deoarece în campionat, Gloria și Dunărea vor juca la Brăila, în etapa a 16-a.

Gloria Bistrița a intrat direct în competiție în faza optimilor, după disputarea șaisprezecimilor, și vine după un parcurs excelent în ediția precedentă, când a obținut medaliile de argint, fiind învinsă în finală de CSM București.

Trofeul a fost câştigat în 2025 pentru a opta oară de campioana CSM Bucureşti (scor 34-30 în finala cu Gloria Bistriţa).