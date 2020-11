Etapa a 5-a din cadrul popularei competitii Cupa Romaniei la fotbal continua in pandemie cu jocurile in care intra in joc si echipele din ligile superioare.

Chindia Targoviste – Hermanstadt

Progresul Spartac Buc – Univ. Craiova

Turris T. Magurele – Sepsi Sf Gheorghe

Sanmartin – Dunarea Calarasi

U Craiova 1948 – ASU Poli Timisoara

Farul Constanta – Academica Clinceni

Concordia Chiajna – FC Botosani

Viitorul Pandurii Tg Jiu – FC Arges

Ceahlaul Piatra Neamt – Petrolul Ploiesti

Dinamo Buc – Viitorul Constanta

Ripensia Timis – Astra Giurgiu

Husana Husi – U Cluj

Voluntari- Gaz Metan Medias

Polit Iasi- CFR Cluj

Cszikszereda M Ciuc – UTA Arad

Gloria Buzau – FCSB.

Jocurile vor avea loc in perioada 27-30 noiembrie 2020.. Dispute interesante vor fi la Tr. Magurele, Sanmartin, Farul, Tg Jiu, Dinamo si Husi unde echipele locale pot emite pretentii surpriza de calificare in aceasta faza de saisprezecimile Cupei Romaniei.