Modificările legislative radicale aduse legislației privind integritatea publică curăță consiliile locale și județene de angajații de la stat. Legea nr. 165/2026, publicată pe 6 august, interzice cumulul funcțiilor alese cu cele din sistemul bugetar. Termenul-limită pentru depunerea demisiilor a expirat , iar cei care au ignorat textul legii intră automat în incompatibilitate și își pierd mandatele.

Intrarea în vigoare a Legii 165/2026 , publicată în Monitorul Oficial cu numărul 651 pe data de 06.08.2026, continuă să provoace unde de șoc pe scena politică și administrativă din județul Sălaj. Actul normativ a modificat radical articolul 550 din Codul administrativ și a impus reguli mult mai stricte privind incompatibilitățile. Chiar dacă ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a trimis o adresă oficială către toate prefecturile pentru a clarifica faptul că personalul contractual simplu din execuție scapă de sancțiuni, situația se schimbă radical când vine vorba de funcțiile de conducere asimilate.

În această categorie sensibilă și intens disputată juridic se află în prezent trei aleși județeni cu greutate din Sălaj. Este vorba despre doi reprezentanți din partea PNL și un ales din tabăra PSD. Dintre aceștia, doi conduc instituții publice deconcentrate importante, ca ordonatori de credite, în timp ce al treilea ocupă în paralel funcția de administrator public la o primărie de oraș din județ. Pentru acești oficiali, prevederile restrictive ale noii legi nu pot fi trecute cu vederea atât de ușor.

Termenul legal de 15 zile calendaristice acordat de noul text de lege pentru rezolvarea stărilor de incompatibilitate s-a împlinit oficial pe data de 25.08.2026. Practic, începând din 26.08.2026, inspectorii Agenției Naționale de Integritate încep monitorizarea modului în care aleșii locali s-au conformat noilor rigori administrative. Spre deosebire de cadrele didactice sau cercetători, care sunt exceptați în mod expres de Codul administrativ, directorii de instituții și administratorii publici din primării nu beneficiază de astfel de derogări automate. Legea stipulează clar că acești oficiali nu pot continua simultan activitatea managerială la stat și exercitarea mandatului de consilier. Pentru a nu-și pierde definitiv dreptul de a mai ocupa o funcție publică timp de 3 ani de zile, soluțiile legale rămân drastice: fie demisia dintr-o funcție, fie suspendarea raporturilor de muncă sau a contractului de management pe perioada mandatului politic.

Situația celor trei aleși județeni ține în alertă conducerile PNL și PSD Sălaj, care își fac deja calcule pentru reconfigurarea majorității din plenul Consiliului Județean. Dacă aceștia vor decide să renunțe la mandatele de aleși județeni pentru a-și securiza pozițiile profesionale din fruntea instituțiilor sau a serviciilor publice, partidele vor fi obligate să valideze de urgență supleanții de pe liste. Pe de altă parte, o eventuală contestare în instanță a modului de încadrare și asimilare a funcțiilor ar putea bloca procedurile administrative pentru câteva luni, însă riscurile rămân uriașe.

Secretarul general al județului analizează cu atenție fiecare caz în parte, în timp ce deciziile finale ale celor trei oficiali sălăjeni sunt așteptate cu sufletul la gură de întreaga suflare politică locală.

Cu toate acestea, potrivit unor informații obținute pe surse din mediul politic, se pare că toți cei trei oficiali vizați vor opta în cele din urmă pentru renunțarea definitivă la mandatul de consilier județean în favoarea funcțiilor administrative pe care le ocupă, conștienți fiind de faptul că, în caz contrar, începând chiar din 26 august 2026, aceștia se află oficial în stare de incompatibilitate și riscă demiterea automată.