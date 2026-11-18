Un cutremur semnificativ, cu magnitudinea de 5,7 pe scara Richter, a zguduit România în timpul nopții. Seismul sa produs în zona Vrancea, sa resimțit în mai multe județe ale țării, dar și peste granițe, și a declanșat alertele automate pe telefoanele mobile.

Pământul sa zguduit puternic în România, în urma unui seism cu magnitudinea de 5,7 pe scara Richter, produs în zona seismică Vrancea. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc la o adâncime de aproximativ 120 de kilometri, în apropierea limită dintre jude Vrancea, Buzău și Covasna.

Mișcarea tectonică a fost resimțită intens în mai multe zone din țară, inclusiv în București, Constanța și Galați, dar și în state vecine, precum Republica Moldova, Bulgaria și Ucraina. Mulți locuitori au fost treziți din somn de notificări de avertizare timpurie primite pe telefoanele mobile. Sistemul automat Android a estimat inițial o magnitudine de 6,5 înainte ca o seismică să ajungă la suprafață, valoare care a fost ulterior revizuită de specialitatea română.

Echipajele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au efectuate misiuni de recunoaștere în teren pentru a verifica eventualele pagube. Autoritățile au anunțat că nu s-au înregistrat distrugeri materiale majore, însă 2 persoane au suferit răni ușoare, iar alți câțiva oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza atacurilor de panică provocate de sperietură.

Specialiștii le reamintesc cetățenilor importanța respectării regulilor de comportament în caz de seism, subliniind că zona Vrancea rămâne cea mai activă regiune seismică din România.