“Dacă ninge, vei găsi” – folk și colinde la Casa de Cultură a Studenților “Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca

Miercuri, 17 decembrie, începând cu ora 19:00, Vasile Șeicaru, Magda Puskas și Florin Săsărman vă invită la un concert de folk și colinde, destinat iubitorilor de muzică.

Membrii de referință în anii de glorie ai “Cenaclului Flacăra”, cei trei artiști vă vor dărui cele mai frumoase cântece și vă vor încărca sufletul cu bucurie.

Haideți la folk! Merită!

Bilete: https://www.entertix.ro/evenimente/32904/daca-ninge-vei-gasi-folk-si-colinde-17-decembrie-2025-casa-de-cultura-a-studentilor-cluj-napoca.html