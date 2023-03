Victorina Bora, antrenor care a pregătit timp de şapte sezoane CSM Slatina, a preluat una dintre contracandidatele grupării din Slatina în lupta pentru supravieţuire. CS Dacia Mioveni este echipa pe care Victorina Bora o va pregăti în perioada următoare.

La trei săptămâni după ce s-a despărțit de CSM Slatina, antrenoarea Victorina Bora a semnat cu echipa de handbal feminin Dacia Mioveni 2012, unde îl va înlocui pe bancă pe Robert Licu. Fostul internațional fusese numit pe banca echipei argeșene la jumătatea lunii noiembrie și nu a rezistat decât trei luni la Mioveni. Robert Licu a ajuns azi la un acord de reziliere amiabilă a contractului său cu Mioveni. Victorina Bora este al patrulea antrenor din acest sezon la Mioveni

„Este a treia oară când discut cu Mioveni. Au mai fost discuții și anul trecut, în septembrie, dar eram sub contract, am vrut să îmi duc înțelegerea la final. Eu mi-am dorit altceva, este o provocare și îmi doresc să evităm partea de jos a clasamentului și lucrurile să funcționeze diferit. Mioveniul are o sală superbă și acest atu trebuie valorificat la maxim, are potențial pentru o echipă de mijlocul clasamentului. Trebuie făcuți pași mici dar siguri și să urcăm în clasament, să practicăm un joc modern, în viteză, cum se joacă în momentul acesta. Este o provocare, nu știu ce se mai poate salva din finalul de campionat, dar îmi doresc să luăm fiecare meci în parte și să scoatem maxim până la final”, a spus Bora, care este sigura femeie în postura de antrenor principal în Liga Florilor.