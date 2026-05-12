Tradiția și identitatea satului românesc au fost celebrate duminică, 10 mai 2026, în inima Munților Meseș, la cea de-a 58-a ediție a „Măsurișului Oilor” de la Pria. Evenimentul, un simbol al Sălajului, a reunit mii de participanți și a beneficiat de prezența europarlamentarului Daniel Buda. Un susținător constant al fermierilor români, Buda a subliniat importanța conservării acestor obiceiuri pastorale care definesc rădăcinile și sufletul comunităților noastre rurale.

Măgura Priei a redevenit gazda uneia dintre cele mai mari sărbători pastorale din Transilvania, locul unde mii de oameni din Sălaj, Cluj, Bihor și Maramureș s-au adunat pentru a onora începutul sezonului pastoral.

Organizată în zona „Purcăreață” din comuna Cizer, manifestarea a păstrat vie tradiția măsuratului laptelui, completată de port popular, spectacole folclorice și preparate tradiționale apreciate de toți cei prezenți.

Europarlamentarul Daniel Buda, cunoscut pentru activitatea sa în favoarea sectorului agricol românesc, a participat la eveniment, reiterându-și sprijinul pentru fermierii locali. Acesta a declarat că „Măsurișul Oilor” reprezintă o parte din identitatea națională și că avem datoria sacră de a susține satul românesc în fața provocărilor moderne. Daniel Buda a menționat că rădăcinile noastre depind direct de puterea producătorilor locali de a duce mai departe moștenirea primită.

Această vizită reconfirmă legătura strânsă pe care oficialul o păstrează cu județul Sălaj și cu valorile sale autentice. În prezent, Daniel Buda este membru activ al Grupului Partidului Polular European în Parlamentul European și ocupă funcția de Vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI). Activitatea sa la Bruxelles este strâns legată de susținerea zootehniei românești, acesta militând constant pentru simplificarea regulilor PAC și pentru intervenții urgente ale Comisiei Europene în sprijinul oierilor români. Zootehnist de profesie, el a jucat un rol crucial în negocierea unor mecanisme de protecție pentru fermieri în fața acordurilor comerciale internaționale.

Finalizarea cu succes a celei de-a 58-a ediții a „Măsurișului Oilor” de la Pria arată că polițiștii sălăjeni, care au asigurat ordinea pe parcursul manifestării, alături de autoritățile locale, sunt permanent la datorie pentru a permite desfășurarea în siguranță a unor astfel de sărbători de mare amploare, protejând tezaurul cultural și liniștea cetățenilor.