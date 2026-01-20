Biroul Politic Naţional al PNL a decis, ca Daniel Constantin, fost președinte al Partidului Conservator și mebru al formațiunii din 2020, să fie propus pentru funcţia de preşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior.

Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior are rolul să atragă investiții străine directe în România, să promoveze exporturile românești pe piețele internaționale, să sprijine companiile românești în relațiile comerciale externe, să coordoneze rețeaua de reprezentanțe economice ale României din străinătate şi să ofere informații și asistență investitorilor străini interesați de România.

Conform unui comunicat al PNL, în prima şedinţă a conducerii liberalilor din acest an au fost aprobate două propuneri ale partidului pentru ocuparea unor funcţii publice.

Astfel, Daniel Constantin a fost propus pentru funcţia de preşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, instituţie aflată în subordinea Guvernului României, iar Adrian Zvîncă pentru funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, instituţie care funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Daniel Constantin a fost deputat, ministru al Agriculturii şi ministru al Mediului, preşedinte al Partidului Conservator, copreşedinte al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor şi fondator al Partidului Pro Romania. Din ianuarie 2020 a intrat în PNL.

El a fost mulți ani partener politic apropiat al lui Victor Ponta, alături de care a format Pro România și de Dan Voiculescu, unde au colaborat la Partidul Conservator. Absolvent al facultății de Zootehnie (în 2002) și masterand al Facultății de Management, Managementul Calității și Inovației, (în 2004) de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, a trecut pe rând prin mai multe funcții, ca cea de director general la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (în perioada aprilie-octombrie 2009), evaluator la Banca Mondială în cadrul proiectului MAKIS, și coordonator al Corpului Consilierilor de Integrare Europeana din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale la Ministerul Integrării Europene.

Pe 7 mai 2012 a fost numit Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în guvernul Ponta. În al treilea guvern al lui Victor Ponta, Constantin a fost numit și vice-prim-ministru, ca principal reprezentant al PC în cadrul alianței cu PSD, UNPR și UDMR.

Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu, fost ministru al Educației, au fost primiți în 2020 în PNL, devenind direct membri în conducerea centrală a partidului, Biroul Executiv.

Adrian Zvîncă a fost secretar de stat la Ministerul Muncii. În doar șase luni, Zvîncă a fost reangajat la stat, după ce postul de secretar de stat i-a fost restructurat în luna august 2025. Adrian Zvîncă este un politician din cadrul PNL Hunedoara, implicat în activitatea partidului, precum și în administrația publică. Adrian Zvîncă și-a început cariera politică în urmă cu două decenii. El este membru activ al PNL în județul Hunedoara, fiind și președinte interimar al organizației PNL Petroșani. Adrian Zvîncă, om de afaceri și consilier județean, a fost implicat în proiecte și inițiative locale politice și de dezvoltare.

În anul 2025, Adrian Zvîncă a fost numit secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Ulterior, a fost eliberat din această funcție în luna august 2025.